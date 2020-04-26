«Мы должны пересмотреть отношение к спортсменам»: Орещук о последствиях COVID-19 для футбола России и будущем Кокорина

Пандемия коронавируса окажет серьёзное влияние на российский футбол. Об этом в интервью RT заявил бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук. По его словам, бюджеты многих клубов будут сильно урезаны. Специалист также высказался о проблемах молодых игроков, оценил шансы Александра Кокорина уехать в Европу и раскритиковал Артёма Дзюбу за жёсткие высказывания в адрес агентов.

«Мы откатимся в 2000-е годы»

— Хотелось бы начать с самого актуального. Как думаете, когда возобновится футбольный сезон в России?

— Не раньше июня. И зрителей на трибунах, скорее всего, не будет. Нельзя рисковать здоровьем людей, даже если пандемия коронавируса к тому моменту пойдёт на спад. А вот сезон доиграть надо. Во-первых, никто не отменял спонсорские контракты. Во-вторых, УЕФА настоятельно рекомендовал завершить национальные чемпионаты, чтобы определить участников еврокубков. В-третьих, футболистам нужно за что-то получать деньги.

— Есть ли вообще смысл проводить матчи без болельщиков?

— Футбол без болельщиков — это ни о чём. Но в данной ситуации это меньшее из зол. Да и людям на карантине сидеть станет веселее. Неслучайно в Германии собираются возобновить сезон чуть ли не 9 мая.

— Как думаете, насколько серьёзно пандемия коронавируса повлияет на российский футбол?

— Очень серьёзно. Окажутся сильно урезаны бюджеты многих клубов, финансирование снизится. Боюсь, мы откатимся в 2000-е годы. Но мы также вернёмся к адекватным зарплатам, комиссионным. Футболисты снова захотят уехать в Европу. Кризис послужит хорошим толчком. Ведь на сегодняшний день многие российские игроки не заслуживают тех денег, которые получают. Их им обеспечивает наличие нужного паспорта.

— То есть зарплаты российских игроков должны упасть?

— Если говорить о государственном финансировании вообще, мы должны пересмотреть отношение к спортсменам и, например, к тем же врачам. Они ведь зарабатывают копейки. Почему футболист, который попадает по мячу через раз, получает €500—600 тыс. в год? При этом без медицины ничего не будет. Неслучайно один испанский вирусолог сказал: «Ребята, а что вы от нас хотите? Вы платите бешеные деньги Лионелю Месси. Вот пусть он и найдёт вакцину от COVID-19».

— Государство должно существенно сократить финансирование профессионального спорта?

— Если оно полностью откажется от него, футбол в стране просто умрёт. Нужно правильно распределить финансы. Начать следует с того, что мы пока не умеем самостоятельно зарабатывать деньги.

— Способны ли российские менеджеры этому научиться?



— Во-первых, они должны осознать: покупая футболиста, ты должен делать ставку на его последующую продажу, чтобы как минимум отбить потраченное. Либо ты можешь взять свободного агента на два-три года, который поможет дать результат. Другого выхода нет.

«Мы покупали один шоколадный батончик и делили его на пятерых»

— Как думаете, в такой ситуации наши футболисты смелее поедут в Европу?

— Безусловно, ведь платить им такие деньги, как сейчас, никто не будет. Они станут получать по заслугам и начнут смотреть на Запад. На данный момент наши футболисты зарабатывают непомерно много. Например, в клубах второй пятёрки Бундеслиги средняя чистая зарплата игроков составляет €400 тыс. в год. У нас такие деньги получают 75% Премьер-лиги. Так зачем им куда-то ехать? Теперь они пересмотрят своё отношение. Ребята, езжайте за границу и зарабатывайте там. А здесь, в России, учитесь играть в футбол. Наш чемпионат должен быть трамплином, а не пристанищем.

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— Поток игроков из России в Европу может сравниться с тем, который был в 1990-е?

— Сейчас в стране нет такого количества классных футболистов. Те люди, которые попадают по мячу, будут получать свои деньги, но их мало. А если взять 1990-е, там за каждую команду высшей лиги выступали настоящие мастера, даже за самые скромные. Сейчас же я не знаю половину Премьер-лиги. Зато если взять зарплатную ведомость, то тогда ребята получали смешные деньги.

— Но ведь сейчас в РПЛ немало талантливых молодых россиян...

— Это вызывает оптимизм. Пускай едут в Европу и возвращаются зрелыми мастерами. Не нужно ездить по первой-второй лигам. В том же дубле «Динамо» очень много перспективных футболистов, которые могут пробиться в основной состав. В 1990-е в стране был провал. Школы не работали. Но сейчас у нас есть отличные академии, появляются игроки.

— В чём главная проблема современных молодых футболистов?

— У них есть всё. Они избалованы клубами, агентами. Не буду называть имён, но некоторым ребятам из дублей дают квартиры. Надеюсь, сейчас наступит отрезвление. Вспоминаю себя в дубле ЦСКА. Мы жили впятером в одной комнате с Дмитрием Хохловым, Владиславом Радимовым в кишевшей тараканами комнате. Для нас за счастье было попасть на тренировку с основой, чтобы поесть на базе. А уж если оказывались в заявке на матч, нам давали по 100—200 марок (как пояснил Орещук, суммы выплат в клубе тогда высчитывали в немецких марках, а выдавали в рублях, они эквивалентны 98—196 тыс. рублей по среднему курсу за 1993—1994 годы. — RT). При этом зарплата была 150! О премиальных в дубле речи не шло. Что говорить, мы покупали один шоколадный батончик и делили его на пятерых. Это был наш ужин. Форму стирали вручную.

— Но ведь и жизнь с тех пор сильно изменилась...

— Эти сложности закалили нас. Мы сделали себя сами. Сейчас же детей привозят на занятия на дорогих авто. К чему они тогда будут стремиться? Играть в ПФЛ? Им это не нужно, ведь папа легко даст 100 тыс. рублей в месяц, а там они будут зарабатывать 30—50 тыс. В ФНЛ зарплаты — 100—150 тыс. Повторюсь, коронавирус — беда, но, возможно, он откроет людям глаза. Если ты приглашаешь высококлассного легионера, плати ему большую зарплату. Но только не попадающим через раз по мячу россиянам. Им можно установить маленькую зарплату, но высокие премиальные за достижение результата. Подвесьте морковку, и пусть они к ней тянутся.

— Насколько молодым россиянам помогает лимит на легионеров?

— В том-то и дело, что проблема в лимите. Всегда говорил: лимит — зло. Не нужны никакие ограничения. Если ты играешь хорошо, ты и без них будешь выходить на поле. Просто нужно привозить качественных легионеров на высокую зарплату, например €500 тыс. в год.

— Если говорить о последствиях пандемии, насколько серьёзный удар будет нанесён по российским топ-клубам?

— Разрыв между ними и остальными командами РПЛ только увеличится. Но не думаю, что те же «Газпром», ВТБ, ЛУКОЙЛ или РЖД оставят бюджеты подконтрольных клубов на прежнем уровне. Всё равно какая-то оптимизация произойдёт.

— Не пострадает ли сильнее остальных «Спартак»? Ведь его спонсирует нефтяная компания.

— Если у вас на счету было 8 млрд, а стало 6,5 млрд, вы будете чувствовать себя сильно беднее? При этом имеются амбиции, вы любите футбол, а на клуб нужно потратить 150—200 млн. Поэтому топ-клубам если и придётся ужаться, то не критично.

— В последние годы уровень легионеров в РПЛ существенно понизился. Теперь в Россию поедут иностранцы уровнем ещё ниже?

— Я бы сказал, что он рухнул. Теперь мы можем достичь дна. Не секрет, что многие легионеры хорошо зарабатывают в РПЛ, а если им не смогут столько платить, придётся продавать футболистов. Рынок сейчас не настолько «живой», поэтому руководители клубов должны как следует оптимизировать бюджеты. В ближайшие лет пять мы не увидим трансферов уровня Малкома.

— Насколько сильно вообще может упасть стоимость футболистов?

— В ближайший год цены рухнут приблизительно на 30%, но потом выровняются. Трансферов а-ля переход Неймара в ПСЖ пока точно не увидим. Но в следующем году — легко. В России ситуация нормализуется только через два-три года. Сейчас клубы больше будут ориентироваться на свободных агентов, аренду или обмен. Высокие зарплаты мы пока потянем, но трансферы — уже нет.

«Давайте не будем о Дзюбе. Человек забыл, кто дал ему второй шанс»



— По мнению некоторых экспертов, кризис приведёт к тому, что в ведущих европейских чемпионатах начнут обращать больше внимания на футболистов из Восточной Европы...

— Всё правильно, ведь они дешевле. Но речь идёт не о России, а о Хорватии, Польше, Венгрии, Сербии, Румынии. Что касается России, то не факт. Нет у нас такого количества футболистов, которые могли бы заиграть в топ-лигах. Но они на подходе. Повторюсь, в дублях сейчас большое количество талантливых молодых ребят. Они чуть позже и отправятся покорять Европу.

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— Недавно Александр Кокорин заявил, что к нему есть интерес в Италии...

— Мы знакомы с Сашей. Это золотой пацан. Да, у него всегда есть своё мнение, тараканы в голове. Если он действительно хочет уехать, то нужно делать это сейчас. А спрос на Кокорина был, есть и будет. Это один из самых талантливых российских футболистов своего поколения. Если он останется в РПЛ — выиграет в деньгах, если отправится в Европу — получит заряд мотивации. Сложно сказать, какой выбор сделает Александр. Плюс вокруг него ведутся политические игры, в которых я не силён.

— Верите, что он всё же выберет Европу?

— Не могу решать за него. 29 лет — возраст для отъезда не критичный, но это последний шанс Кокорина уехать в хороший европейский клуб. Думаю, он может заиграть в любой команде, занимающей третьи — пятые места в топ-5 лиг Старого Света.

— Немало слухов появляется и о возможном отъезде в Европу Артёма Дзюбы. Вы верите, что в 31 год к нему там сохраняется интерес?

— Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нём после того, как он назвал всех агентов «злом» и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс. Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова. Не могу назвать его плохим футболистом, просто не хочу рассуждать о его будущем.

— По-вашему, Фёдор Смолов останется в Испании или его отъезд из Виго поставит на европейской карьере крест?

— Мы не знаем всей правды о той истории. Но, судя по интервью главного тренера «Сельты» Оскара Гарсии, он был очень расстроен отъездом Смолова. До того был уверен, что всё было согласовано. Не верю, что Федя мог вот так взять и уехать. Боюсь, после слов Гарсии Фёдор при нём за «Сельту» играть не будет.

— Своими действиями на поле он заслужил полноценный контракт?

— А сколько он сыграл? Шесть матчей... По сути, мы так и не поняли, как он там выглядел. Для меня Смолов — хороший, добротный футболист. За то, что он рискнул и поехал в Испанию, ему нужно пожать руку. Да, мог потерять финансово, но уехать в таком возрасте — поступок. Хочу пожелать ему остаться в «Сельте».

— По информации СМИ, за другого нападающего «Зенита», Сердара Азмуна, могут заплатить около €35 млн. Насколько эта сумма реальна с учётом кризиса?

— За такие деньги его нужно запаковать в красивую обёртку, завязать бантик и устроить торжественные проводы. Другое дело, предлагали ли столько за Азмуна. В своё время ведь дортмундская «Боруссия» хотела приобрести Сердара у «Рубина» за €20 млн, но казанцы отказали, решили, что мало. Сейчас же €35 млн — это как €50 млн до пандемии.

— Облегчит ли кризис отъезд в Италию для Алексея Миранчука? Ведь теперь «Локомотив» наверняка умерит аппетиты...

— Если честно, не очень понимаю все стороны в этой истории. Непонятно, хочет ли сам Миранчук уехать, хочет ли клуб его продавать. В первую очередь нужно спросить мнение Алексея. Есть информация, что в «Локо» он зарабатывает €2—2,5 млн в год. В «Ювентусе» его зарплата сильно не вырастет. Но если он хочет стать ещё более интересным футболистом, конечно, нужно уезжать в Европу. В Россию всегда успеет вернуться. А так поживёт за границей, прикоснётся к местному футболу. Я ведь сам девять лет провёл в Европе и не хотел возвращаться, хотя мне предлагали лучшие условия. Там полные стадионы на каждом матче. Ты получаешь удовольствие. А в России играешь при 50 болельщиках в Саранске. Для кого?

— Верите, что уедет тот же Фёдор Чалов? Вы в Twitter высказывались о его перспективах достаточно жёстко...

— О чём можно говорить при той игре, которую он сейчас показывает? Федя — одарённый нападающий, но он пошёл немного по-другому пути. То агент был виноват, что не смог его трудоустроить и выбить хорошую зарплату... Сейчас он нашёл хорошее агентство Base Soccer Agency. Больше года сотрудничает с ним. Куда его продали? Да, были слухи о «Кристал Пэлас», но это только слухи. Чалов страдает от этого. Он сам не рад, что о нём столько говорят.

— Но даже в ЦСКА признавали, что «Кристал Пэлас» летом 2019 года предлагал за Чалова «очень достойные деньги»...

— Если это действительно так, Фёдора нужно было продавать. Но я не верю в это. Лучший бомбардир РПЛ? Почему тогда из России уезжает так мало футболистов? Просто уровень игроков у нас оставляет желать лучшего. Они технически слабые.

— Не могу не спросить о Максимилиане Филиппе, который обвинил Дмитрия Хохлова в грубости...

— Я расстроился, прочитав это интервью. Хохлов очень хотел прихода немца и сильно переживал за него. Очень долго вели и уговаривали Максимилиана. Мало того, я присутствовал в раздевалке в перерыве матча с «Сочи», когда всё и произошло. Тренер тогда заменил Филиппа и сказал ему примерно следующее: «Ты не должен делать нам одолжение, выходя на поле. Если тебе не нравится здесь — скажи, но так играть в «Динамо» мы тебе не дадим». Но всё было сказано максимально корректно, никакой грубости со стороны Хохлова не было. Он не оскорблял футболиста, хотя эмоции присутствовали.