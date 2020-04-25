Федун: чемпионат РПЛ нужно заканчивать
- РИА Новости
«Уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице. Мы всё равно это сделаем, но если не принять решения, то это будет тянуться слишком долго», — приводит слова Федуна kp.ru.
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.
Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин выступает за доигровку сезона РПЛ.