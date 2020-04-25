Федун: чемпионат РПЛ нужно заканчивать

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) не удастся доиграть из-за пандемии коронавируса.
Федун: чемпионат РПЛ нужно заканчивать
  • РИА Новости

«Уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице. Мы всё равно это сделаем, но если не принять решения, то это будет тянуться слишком долго», — приводит слова Федуна kp.ru.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин выступает за доигровку сезона РПЛ.

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