Аршавин выступает за то, чтобы доиграть сезон РПЛ
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«Конечно, сезон можно и сейчас аннулировать, если две последние команды готовы к вылету, а первые команды согласны на такое распределение мест и попадание в еврокубки. Конечно, я за то, чтобы сезон доиграть», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавирусной инфекции. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.
Ранее сообщалось, что РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах.