Кокорин заплатил более 1 млн рублей своим партнёрам за победу в CS:GO

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», рассказал о своём участии в благотворительном турнире по компьютерной игре CS:GO.
Кокорин заплатил более 1 млн рублей своим партнёрам за победу в CS:GO
  • © ФК «Сочи»

«Кто участвовал в турнире? Были команды Славы Кротова, Феди Смолова, Саши Зинченко, если не путаю. Отдельный призовой фонд был от меня моим пацанам, они получили по 300 тыс. рублей», — сказал Кокорин на YouTube-канале Евгения Савина.

По словам футболиста, в его команде было пять человек и он отблагодарил финансово каждого партнёра.

«Себя я, конечно, не могу премировать, а им сказал, что если выиграют, то получат такую сумму», — добавил Кокорин.

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из петербургского «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее Кокорин высказал мнение о возможности вызова в сборную России по футболу.

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