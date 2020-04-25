Кокорин: сейчас бы меня не вызвали в сборную России

Короткая ссылка
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», высказал мнение о возможности вызова в сборную России по футболу.
Кокорин: сейчас бы меня не вызвали в сборную России
  • РИА Новости

«Для меня перенос Евро — это плюс, будет много времени набрать форму и быть готовым лучше, чем сейчас. Насколько знаю, сейчас бы меня не вызвали», — сказал Кокорин в эфире YouTube-канала «КраСава».

Он отметил, что никто из представителей сборной не выходил с ним на связь.

«Я с ребятами, докторами, администраторами всегда на связи, есть какие-то вопросы, в которых они могут помочь, тут проблем нет. Со Станиславом Черчесовым давно не общался, но тренерский персонал сборной был на товарищеских матчах последних», — добавил форвард.

В общей сложности в активе 29-летнего Кокорина 12 голов в 48 матчах за сборную России, последний на данный момент матч за которую он провёл в ноябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин подтвердил интерес со стороны «Ромы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить