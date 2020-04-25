Кокорин: сейчас бы меня не вызвали в сборную России

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», высказал мнение о возможности вызова в сборную России по футболу.

«Для меня перенос Евро — это плюс, будет много времени набрать форму и быть готовым лучше, чем сейчас. Насколько знаю, сейчас бы меня не вызвали», — сказал Кокорин в эфире YouTube-канала «КраСава».

Он отметил, что никто из представителей сборной не выходил с ним на связь.

«Я с ребятами, докторами, администраторами всегда на связи, есть какие-то вопросы, в которых они могут помочь, тут проблем нет. Со Станиславом Черчесовым давно не общался, но тренерский персонал сборной был на товарищеских матчах последних», — добавил форвард.

В общей сложности в активе 29-летнего Кокорина 12 голов в 48 матчах за сборную России, последний на данный момент матч за которую он провёл в ноябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин подтвердил интерес со стороны «Ромы».