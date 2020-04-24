Кокорин подтвердил интерес со стороны «Ромы»

Короткая ссылка
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», рассказал, какие итальянские клубы проявляют к нему интерес.
Кокорин подтвердил интерес со стороны «Ромы»
  • РИА Новости

«Есть большой интерес от трёх клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно. Топ-клубы? Да, все три. «Ювентус» нет. «Милан», «Интер», «Наполи»? Что-то рядом, один ты угадал. Я бы сам хотел в «Рому». Да-да, она есть в списке», — сказал Кокорин в эфире YouTube-канала «КраСава».

В текущем сезоне 29-летний Кокорин сыграл четыре матча, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Андрей Аршавин высказал мнение, что «Зениту» стоит продать Азмуна и вернуть Кокорина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить