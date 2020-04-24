Кокорин подтвердил интерес со стороны «Ромы»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», рассказал, какие итальянские клубы проявляют к нему интерес.

«Есть большой интерес от трёх клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно. Топ-клубы? Да, все три. «Ювентус» нет. «Милан», «Интер», «Наполи»? Что-то рядом, один ты угадал. Я бы сам хотел в «Рому». Да-да, она есть в списке», — сказал Кокорин в эфире YouTube-канала «КраСава».

В текущем сезоне 29-летний Кокорин сыграл четыре матча, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Андрей Аршавин высказал мнение, что «Зениту» стоит продать Азмуна и вернуть Кокорина.