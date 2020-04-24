Аршавин считает, что «Зениту» стоит продать Азмуна и вернуть Кокорина

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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение, что петербургскому клубу стоит продать Сердара Азмуна и вернуть в свой состав Александра Кокорина.
Аршавин считает, что «Зениту» стоит продать Азмуна и вернуть Кокорина
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Если «Наполи» предложит €35 млн за Азмуна, надо продавать. Нужно возвращать Александра Кокорина из «Сочи» и продавать Азмуна — вот мой рецепт для «Зенита». «Наполи» — классная команда, уровень Азмуна ей соответствует. Кокорин точно не слабее Азмуна», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из петербургского «Зенита» до конца сезона. Азмун выступает за «Зенит» с января 2019 года. В его активе 26 голов и десять голевых передач в 45 матчах за петербургский клуб.

Ранее Сергей Семак заявил, что хочет, чтобы Кокорин играл в «Зените».

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