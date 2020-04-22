Семак: хочу, чтобы Кокорин играл в «Зените»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил своё мнение об отданном в аренду «Сочи» форварде команды Александре Кокорине.

«Будет ли Кокорин выступать за «Зенит»? Мне бы очень этого хотелось. Сейчас у него аренда в «Сочи». Пока я не могу сказать, что случится дальше. Саша хочет играть. Я, как тренер, заявляю, что Кокорин — один из лучших игроков РПЛ», — сказал Семак в прямом эфире детского хосписа в Instagram.

В нынешнем сезоне Александр провёл четыре матча за «Сочи» в Российской премьер-лиге, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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