Семак: хочу, чтобы Кокорин играл в «Зените»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил своё мнение об отданном в аренду «Сочи» форварде команды Александре Кокорине.
Семак: хочу, чтобы Кокорин играл в «Зените»
  • © ФК «Сочи»

«Будет ли Кокорин выступать за «Зенит»? Мне бы очень этого хотелось. Сейчас у него аренда в «Сочи». Пока я не могу сказать, что случится дальше. Саша хочет играть. Я, как тренер, заявляю, что Кокорин — один из лучших игроков РПЛ», — сказал Семак в прямом эфире детского хосписа в Instagram.

В нынешнем сезоне Александр провёл четыре матча за «Сочи» в Российской премьер-лиге, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее футболист сборной Италии Ачерби рассказал о несостоявшемся трансфере в «Зенит».

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