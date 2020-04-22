Футболист сборной Италии Ачерби рассказал о несостоявшемся трансфере в «Зенит»

Защитник римского «Лацио» и сборной Италии по футболу Франческо Ачерби поделился воспоминаниями о несостоявшихся переходах в английский «Лестер Сити» и питерский «Зенит» в период выступления за «Сассуоло».

«В прошлом я мог оказаться за границей — в «Лестере» или «Зените» Манчини. Но руководство «Сассуоло» всегда меня поддерживало, потому я решил не уходить», — приводит слова Ачерби Football Italia со ссылкой на Instagram игрока.

Ачерби играл за «Сассуоло» с 2013 по 2018 год, после чего перебрался в «Лацио». Роберто Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18. Контракт итальянского специалиста был рассчитан на три года, однако уже после первой кампании был расторгнут. После этого Манчини возглавил сборную Италии, которую тренирует и сейчас.

Ранее Кокорин заявил, что ему в «Зените» предложат контракт.