Кокорин: в «Зените» дали понять, что мне предложат контракт

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», высказался о ситуации с контрактом с клубом с берегов Невы.
Кокорин: в «Зените» дали понять, что мне предложат контракт
  • РИА Новости

«В устной беседе мне дали понять, что, скорее всего, да, контракт будет предложен, однако, учитывая все то, что происходило последнее время, я хотел видеть конкретные шаги, доказывающие, что во мне заинтересованы», — цитирует Кокорина Bobsoccer.

По его словам, ему пообещали, что вопрос с контрактом будет решён до мая, но пока до конкретики дело так и не дошло.

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из петербургского «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что Кокорину лучше уйти в чемпионат Испании.

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