Испытание случаем: кто выиграет и кто проиграет от досрочного завершения сезона РПЛ

В случае ухудшения ситуации с пандемией коронавируса руководство РПЛ может отказаться от идеи возобновления текущего чемпионата и завершить его досрочно. Тогда обладатели путёвок в еврокубки и вылетающие в ФНЛ команды могут быть определены согласно их расположению в турнирной таблице по итогам 22 туров. Кто останется в плюсе, а кто пострадает из-за прекращения сезона — в материале RT.

«Локомотив»

Серебряные медали РПЛ и место в групповом этапе Лиги чемпионов

Досрочное завершение чемпионата России по футболу больше других выгодно подопечным Юрия Сёмина. Если итоговое положение команд будет определено по итогам 22 туров, железнодорожники останутся на второй строчке в турнирной таблице. Это позволит им не только второй год подряд взять серебряные медали, но и квалифицироваться напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. А ведь до гостевой победы над «Ростовом» в последнем матче перед уходом на карантин они занимали четвёртую строчку и находились в зоне Лиги Европы.

Стоит отметить, что изначально перспективы «Локомотива» в весенней части первенства казались довольно туманными. Осенью в игре коллектива наметился кризис, после чего железнодорожники не только не укрепили состав, но и лишились одного из двух здоровых форвардов. Фёдор Смолов отправился в «Сельту» на правах аренды, а в распоряжении наставника остался лишь Эдер. Да, в заявке ещё присутствовал Лука Джорджевич, но из-за разрыва крестообразных связок он выбыл как минимум до середины мая. В условиях пандемии коронавируса и отсутствия должных нагрузок он вряд ли сможет быстро набрать форму. Поэтому всерьёз рассчитывать на черногорца не приходится, даже если первенство возобновится в июне.

В пользу «Локомотива» мог бы говорить тот факт, что в оставшихся встречах его ожидали противостояния лишь с двумя топ-оппонентами в лице ЦСКА и «Спартака», но нестабильность в игре вполне могла бы стоить ему потери очков. Кроме того, на выступление красно-зелёных была бы способна повлиять атмосфера внутри клуба. Ни для кого не секрет, что у руководства не самые лучшие отношения с Юрием Сёминым. Провальное выступление на заключительном отрезке чемпионата стало бы идеальным обоснованием для непродления контракта с тренером.

«Тамбов»

Сохранение прописки в РПЛ

Перед стартом весенней части подопечные Сергея Первушина считались одними из главных аутсайдеров. Во-первых, в оставшихся восьми турах им предстояло провести ряд тяжёлых встреч, которые могли поставить крест на сохранении прописки в элитном дивизионе. Помимо матчей с грандами в лице «Зенита», ЦСКА и «Спартака», «Тамбову» предстояло помериться силами с прямыми конкурентами за выживание. В подобных условиях скромному коллективу было бы очень непросто, а с учётом потери ряда заметных футболистов, включая Максима Осипенко и Бенито, борьба за выживание лишь усложнялась.

Кроме того, не в пользу клуба говорит тот факт, что он не обладает ни серьёзным финансированием, ни стадионом, пригодным для выступления в «высшем свете». В нынешнем сезоне «Тамбов» успел поиграть как в Саранске, так и в Нижнем Новгороде, что вызывало критику как со стороны собственных болельщиков, так и других футбольных деятелей.

В связи с этим его выступление не вызывает серьёзного ажиотажа среди фанатов, что отражает статистика посещаемости. В среднем на домашних матчах с участием «волков» присутствуют 6247 зрителей, что является вторым с конца показателем в РПЛ. В отличие от того же «Ахмата», в регионе не озабочены тем, чтобы всеми силами сохранить команду на плаву, поэтому предпочитают не тратиться ни на реконструкцию собственной арены, ни на трансферы. В этих условиях возможность избежать вылета кажется настоящим подарком.

«Оренбург»

Спасение от прямого вылета из РПЛ

В отличие от «Тамбова», в случае досрочной остановки сезона «Оренбург» не гарантирует себе сохранение места в Премьер-лиге, зато не вылетит напрямую и продолжит борьбу в стыковых матчах. Но с учётом того, что на коллективе многие уже успели поставить крест, подобное развитие событий кажется более чем благоприятным. Кроме того, в случае расширения РПЛ до 18 команд он вполне может избежать и этого стресса.

Несмотря на то что клуб сумел избежать массовой распродажи в зимнее трансферное окно, в декабре его покинул главный тренер Владимир Федотов. Специалист считался главным активом команды и гарантом продолжения борьбы за место в РПЛ. В его отсутствие «Оренбург» взял четыре очка в четырёх встречах, но в двух последних проиграл со счётом 2:8. Всё это говорит о том, что смена наставника не прошла бесследно.

Положение «Оренбурга» осложнялось и тем фактом, что на финише чемпионата его ожидал самый сложный календарь среди всех аутсайдеров. Ему предстояло сразиться с «Локомотивом», «Краснодаром», ЦСКА, «Ростовом», «Зенитом» и «Динамо». Учитывая нынешнее состояние коллектива, он вполне мог не набрать ни одного очка в этих матчах и оказаться на последней строчке турнирной таблицы.

«Краснодар»

Потеря шанса побороться за серебро и возможности впервые в истории выступить в Лиге чемпионов

Чёрно-зелёные могут стать одним из главных неудачников в случае отмены окончания сезона. Подопечные Мурада Мусаева начали чемпионат без ряда своих лидеров и были вынуждены сыгрываться по ходу, но всё равно оказались в числе главных претендентов на победу. И хоть «Краснодару» не хватило стабильности для борьбы с «Зенитом» за золото, для сражения за второе место его качеств оказалось вполне достаточно.

В таком случае они впервые в истории квалифицировались бы в групповой этап Лиги чемпионов. С учётом того, что уже с сезона-2021/22 всего один российский клуб будет напрямую попадать в число «счастливчиков», упустить подобный шанс было бы крайне обидно.

Особенно в связи с тем, что «Краснодар» не уступает «Локомотиву» ни по числу набранных очков (41), ни по личным встречам. Оба раза соперники сыграли вничью со счётом 1:1, а более высокую строчку железнодорожники занимают из-за лидерства по числу побед. Драматизма добавляет и тот факт, что вплоть до 22-го тура «быки» превосходили соперника на три очка, но неожиданно проиграли «Сочи».

«Ростов»

Неудачное завершение лучшего сезона под руководством Валерия Карпина

Настоящей неудачей окончание первенства обернётся и для «Ростова». Как минимум потому, что для него нынешний сезон стал лучшим в эпоху Валерия Карпина. Жёлто-синие великолепно смотрелись в первой части первенства, сохранили своих лидеров зимой и были готовы бороться за медали до последнего тура. В таком случае они вполне могли повторить достижение четырёхлетней давности и отобраться в Лигу чемпионов. Но роковое поражение от «Локомотива» отбросило их на четвёртую строчку, которая оставляет им право рассчитывать на попадание в квалификацию второго по значимости европейского турнира.

Достаточно отметить, что в сезоне-2019/20 «Ростов» уже одержал 11 побед — четвёртый результат в российской истории клуба. С учётом того, что до конца сезона оставалось ещё восемь игр, южане вполне могли бы вплотную приблизиться к рекорду, установленному в эру Курбана Бердыева. Тогда жёлто-синие выиграли 19 встреч из 30 и взяли серебряные медали.

При этом у коллектива оставались шансы второй раз в истории занять второе место в РПЛ. С учётом неидеального состояния «Локомотива» и непредсказуемости «Краснодара», «Ростов» мог обойти своих конкурентов на финишной прямой. Да, на бумаге у подопечных Валерия Карпина самое сложное расписание среди конкурентов, но во многом из-за матча с «Зенитом». При этом он должен был состояться лишь в 30-м туре, к которому сине-бело-голубые наверняка решили бы все турнирные задачи и, соответственно, лишились бы мотивации.

«Ахмат»

Вылет в ФНЛ после 12 сезонов подряд в РПЛ

При этом ситуация «Ахмата» ещё более плачевная. В 2008 году грозненский клуб второй раз в истории пробился в РПЛ и с тех пор ни разу не покидал высший дивизион страны, а последние пять лет и вовсе регулярно входил в топ-10. В связи с этим будет крайне несправедливо, если он лишится прописки в Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.

Грозненцы входят в десятку по стоимости состава (по версии Transfermarkt), чуть менее €6 млн уступая «Ростову», а также занимают седьмое место по посещаемости домашних матчей. Суммарно на 12 играх коллектива присутствовали 162 774 болельщика. Это как минимум свидетельствует о том, что руководство готово тратить деньги на формирование команды, а фанаты — активно её поддерживать.

В плане расписания «Ахмату» не позавидуешь, ведь ему предстояло бы сразиться с ЦСКА, «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром», но ключевыми обещали стать встречи с соседями по таблице. Нет никаких сомнений, что подопечные Игоря Шалимова были способны расправиться с прямыми конкурентами и отыграть трёхочковое отставание от «Рубина» и «Оренбурга».