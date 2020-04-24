Ловчев: не понимаю, почему нужно много времени, чтобы доиграть РПЛ
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- © Maksim Konstantinov/Global Look Press
«Понятно: клубы, которые внизу таблицы, хотят закончить турнир, чтобы никто не вылетел. Лидеры — завершить сезон и распределить призовые места. Но осталось восемь туров, что-то ещё может измениться. И мне непонятно, почему столько матчей надо доигрывать на протяжении долгого времени», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.
По его словам, в чемпионате СССР был случай, когда одесскому «Черноморцу» приходилось играть несколько игр в сжатые сроки, а также Ловчев вспомнил, как сборная Советского Союза сыграла семь матчей за 15 дней во время олимпийского турнира.
«Так что ничего страшного и в том, что в таком режиме придётся доигрывать чемпионат, тоже не вижу», — подчеркнул Ловчев.
РПЛ была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса, как и многие другие турниры в Европе.
Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что за 40—45 дней можно доиграть чемпионат РПЛ.