Джикия считает, что за 40—45 дней можно доиграть чемпионат РПЛ

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия считает, что сезон-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) можно будет доиграть за полтора месяца.
Джикия считает, что за 40—45 дней можно доиграть чемпионат РПЛ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Дней 45 хватит, чтобы доиграть РПЛ. Все российские клубы уже вылетели из еврокубков. Потому спокойно за 40—45 дней можно доиграть, играя, к примеру, один раз в пять дней. Есть еще Кубок России, да, но там уже полуфинальная стадия — то есть каждая команда может провести максимум две игры», — сказал Джикия в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в прямом эфире в Instagram.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Бышовец назвал Джикию будущим сборной России.

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