Бышовец: Джикия — будущее сборной России

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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал защитника «Спартака» Георгия Джикию лучшим отечественным футболистом в настоящий момент.
Бышовец: Джикия — будущее сборной России
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Думаю, в таком качестве можно говорить о Георгии Джикии. Для защитника он достаточно жёсткий, но не грубый. Он достаточно интеллигентен и интеллектуален. Это связано с его умением не только разрушать, но начинать, развивать атаки. На моей памяти такого универсального защитника практически не было», — приводит слова Бышовца РИА Новости.

Также специалист выразил мнение, что пик возможностей капитана сборной России Артёма Дзюбы уже прошёл.

«Дзюба — это игрок, который уже едет с базара. Думаю, что его пик — это домашний чемпионат мира, где у него было потрясающее физическое и функциональное состояние. Дзюбу мы оцениваем по играм с соперниками на групповой стадии чемпионата мира, по отбору на Евро-2020. Да, Артём — лидер в раздевалке и авторитет, но Джикия — это наше будущее. За него играют возраст и сама позиция, он последний оборонительный оплот», — добавил Бышовец.

Ранее Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома.

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