Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба опубликовал видео концерта, который устроили его соседи во время карантина в связи с коронавирусом.
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
  • © РИА Новости

Форвард опубликовал ролик в сториз в своём Instagram.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров, а «Зенит» занимал первое место.

Ранее хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов выразил мнение, что игрокам Национальной хоккейной лиги понадобится время, чтобы прийти в форму после карантина, вызванного пандемией коронавируса.

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