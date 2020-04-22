Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
- © РИА Новости
Форвард опубликовал ролик в сториз в своём Instagram.
Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров, а «Зенит» занимал первое место.
Ранее хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов выразил мнение, что игрокам Национальной хоккейной лиги понадобится время, чтобы прийти в форму после карантина, вызванного пандемией коронавируса.