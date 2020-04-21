Орлов: первый месяц хоккея после паузы будет ужасным

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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов считает, что игрокам Национальной хоккейной лиги понадобится время, чтобы прийти в форму после карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Орлов: первый месяц хоккея после паузы будет ужасным
  • Reuters

«Мы привыкли играть в хоккей, это наша работа, которой приятно заниматься. Возвращаться и набирать форму будет трудно. Когда долго не катаешься, всегда бывают проблемы. Знаю это по себе и периодам травм. Игровая практика необходима. Первый месяц хоккея будет ужасен, поскольку люди не будут понимать, куда бежать и что делать. Игровую форму будет набрать труднее всего. Игровые качества уходят. Чем больше ты не катаешься, тем больше ситуация усугубляется», — заявил Орлов во время видеоконференции.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

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