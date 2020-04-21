Малкин: скучаю на карантине по живому общению

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как проводит карантин, связанный с пандемией коронавируса.

«Психологически довольно комфортно себя чувствую. Семья, ребёнок, есть где погулять, поплавать. Самое тяжёлое в этой ситуации — неизвестность. Когда мы вернёмся? Через неделю, две, через месяц? Никто не знает», — заявил Малкин во время видеоконференции НХЛ.

Также россиянин признался, что во время карантина ему не хватает живого общения.

«Скучаю на карантине по живому общению. Но мы понимаем сложность ситуации. Огромное спасибо врачам, которые спасают жизни. Хочется, чтобы это всё побыстрее закончилось и мы вернулись к нормальной жизни», — добавил россиянин.

Ранее Малкин назвал Панарина лучшим российским хоккеистом в НХЛ.