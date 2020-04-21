Малкин назвал Панарина лучшим российским хоккеистом в НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во время видеоконференции назвал нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина лучшим российским игроком в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Панарин сейчас лучший. У него самый сильный сезон в карьере. Он в порядке», — заявил Малкин.

В текущем сезоне Панарин провёл 69 матчей, в которых набрал 95 очков (32 + 63).

Ранее сообщалось, что обсуждали в прямом эфире Овечкин с Гретцки.