Малкин назвал Панарина лучшим российским хоккеистом в НХЛ

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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во время видеоконференции назвал нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина лучшим российским игроком в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Малкин назвал Панарина лучшим российским хоккеистом в НХЛ
  • Reuters

«Панарин сейчас лучший. У него самый сильный сезон в карьере. Он в порядке», — заявил Малкин.

В текущем сезоне Панарин провёл 69 матчей, в которых набрал 95 очков (32 + 63).

Ранее сообщалось, что обсуждали в прямом эфире Овечкин с Гретцки.

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