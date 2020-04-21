Малкин назвал Панарина лучшим российским хоккеистом в НХЛ
Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во время видеоконференции назвал нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина лучшим российским игроком в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- Reuters
«Панарин сейчас лучший. У него самый сильный сезон в карьере. Он в порядке», — заявил Малкин.
В текущем сезоне Панарин провёл 69 матчей, в которых набрал 95 очков (32 + 63).
Ранее сообщалось, что обсуждали в прямом эфире Овечкин с Гретцки.
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