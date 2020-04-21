Рекорд по числу голов, победа в Кубке Стэнли и завершение карьеры: что обсуждали в прямом эфире Овечкин с Гретцки

Действующий капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и легендарный нападающий Уэйн Гретцки приняли участие в видеоконференции. В ходе беседы россиянин ответил на вопрос, когда планирует завершить карьеру, и рассказал, с кем из легендарных хоккеистов прошлого хотел бы пообщаться. В ответ канадец признался, что верит в способность Овечкина превзойти его рекорд по числу голов в НХЛ (894 шайбы), и заявил, что был приятно удивлён его поведением во время их первой встречи.

Видеоконференция с участием Александра Овечкина и Уэйна Гретцки привлекла огромное внимание любителей не только хоккея, но и спорта в целом. Если канадец по праву носит звание одного из величайших представителей этого вида спорта и царствовал в НХЛ в последние две с небольшим декады XX века, то россиянин фактически принял у него эстафету в середине 2000-х.

Ажиотаж вокруг общения двух звёзд объяснялся ещё и тем, что на данный момент лишь лидер «Вашингтона» сохраняет шансы превзойти один из рекордов Великого. Российский нападающий является единственным из действующих игроков Национальной хоккейной лиги, кому удалось забросить более 700 шайб за карьеру, и он вполне может потеснить коллегу с первой строчки.

Учитывая обстоятельства, в которых протекала беседа (оба героя и корреспондент Кэтрин Таппен общались по видеосвязи), спортсмены не могли не ответить на вопрос о пандемии коронавируса. Во многом именно благодаря ей общение в подобном формате стало возможным в конце апреля: противном случае Овечкин вряд ли смог бы принять участие в подобной акции, ведь он сражался бы за победу в Кубке Стэнли.

Гретцки выразил мнение, что в настоящее время лучше следовать рекомендациям врачей и правительства и минимизировать выходы из дома. С ним согласился и Александр, но отметил, что продолжает поддерживать себя в форме, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Как рассказал россиянин, в момент проведения видеоконференции в его доме в Вашингтоне находился тренер по физподготовке, с которым он впоследствии должен провести занятие на свежем воздухе.

В ходе беседы зашла речь и о первой встрече Овечкина и Гретцки. Несмотря на то что россиянин выступает в лиге с 2005 года, им удалось обстоятельно пообщаться всего несколько лет назад. Они встретились семьями в одном из ресторанов в Малибу.

«У меня было столько вопросов к нему: и о том времени, когда он играл, и о том, каким тогда был хоккей. Было очень круто! Мы с женой познакомились с его семьёй и были потрясены, насколько все они приятные люди. Ещё ребёнком я мечтал когда-нибудь пожать ему руку, и даже сейчас говорить с Уэйном по телефону для меня огромная привилегия», — признался лидер «Кэпиталз».

Та беседа произвела неизгладимое впечатление не только на россиянина, но и на канадца. Так, Уэйн был удивлён тем, что Александр преимущественно говорил не о своих голах, достижениях и успехах, а больше спрашивал совета у него. В частности, о том, как быть лидером «Вашингтона» и помочь коллективу впервые в истории выиграть Кубок Стэнли. По его словам, именно в тот день Гретцки понял, что рано или поздно Овечкин добьётся своего и станет обладателем заветного трофея.

Как признался Александр, он пытался понять, каким образом он может помочь «Вашингтону» прервать неудачную серию выступлений в розыгрыше Кубка Стэнли. С 2005 года до момента встречи коллектив девять раз квалифицировался в плей-офф, но ни разу не смог преодолеть барьер второго раунда. Судя по словам Овечкина и по успеху «Кэпиталз» в сезоне-2017/18, Уэйн дал ему ценные советы.

Одной из основных тем беседы стала погоня Овечкина за рекордом Гретцки по числу заброшенных шайб за карьеру в регулярном чемпионате НХЛ. Казалось бы, сам Уэйн должен быть заинтересован в том, чтобы его достижение навсегда осталось рекордом, однако он заверил, что желает Александру всяческих успехов на льду.

«Нашей игре повезло иметь таких парней, как Алекс и Сидни Кросби. Они не только достойные послы своих городов и хоккейных клубов, но и стран тоже. Мы с Сидни гордимся, что мы канадцы, а Алекс — тем, что он из России. И всегда первый в очереди сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде. И я не могу отказать себе в удовольствии поболеть за него. Смотрю массу его игр, практически каждый матч. Хочу, чтобы он забивал. Убеждён: это хорошо для хоккея», — признался Гретцки.

Сам Уэйн оказался на вершине рейтинга снайперов НХЛ 23 марта 1994 года, когда превзошёл достижение форварда «Детройта» Горди Хоу. В тот день он поразил ворота «Ванкувера» и записал на свой счёт 802-й гол в карьере. Тем не менее отец сказал ему, что однажды его рекорд тоже будет побит и пожелал вести себя так же достойно, как это делал легендарный «Мистер Хоккей».

«И я надеюсь, что смогу. Что буду первым парнем, который пожмёт ему (Овечкину. — RT) руку, когда он побьёт мой рекорд. У меня нет никаких сомнений, что у него есть отличный шанс это сделать. Он играет в хорошей команде, с хорошими партнёрами. И, что ещё важнее, Алекс каждый вечер работает в полную силу... Поэтому уверен, что для всего хоккея это будет великий день, когда ему, наконец, достанется этот рекорд», — признался Гретцки.

Канадец признался, что, если россиянину действительно удастся забросить более 894 шайб за карьеру, то он надеется получить от него клюшку в подарок. Недавно сам Овечкин рассказывал, что после победы в Кубке Стэнли Гретцки отправил ему обещанный предмет инвентаря, чем сильно порадовал капитана «Вашингтона».

При этом Уэйн рассказал, что первоначально хотел отдать Александру клюшку, которой забросил свою 808-ю шайбу в карьере. Это было бы символично, учитывая тот факт, что всю карьеру в НХЛ Овечкин провёл под восьмым номером. Однако оказалось, что та уже находится в Зале хоккейной славы в Торонто.

«Поэтому я нашёл номер 807 — ту, которой я забросил 807-ю шайбу в карьере. Помню, что не хотел расставаться с такими вещами, но был рад, что отправляю её именно ему. И даже горд тем, что он сам попросил её», — сказал Гретцки.

В контексте рекорда по голам не мог быть не рассмотрен вопрос о завершении карьеры Овечкина. В сентябре ему исполнится 35 лет, а в таком возрасте многие спортсмены уже обстоятельно задумываются о прекращении выступлений.

«Посмотрим. У меня ещё один год контракта по истечении этого сезона. Я здоров и по-прежнему получают удовольствие от игры. Как только перестану — не буду обманывать хоккей. Не хочу становиться тем, кто занимает чьё-то место», — сказал Овечкин.

Для Овечкина один из самых напряжённых моментов нынешнего сезона пришёлся на середину февраля. Нападающий «Вашингтона» добрался до отметки в 698 голов, после чего не мог отличиться на протяжении пяти матчей подряд. При этом даже наставник коллектива Тодд Рейрден отмечал, что в этот период Александр испытывал колоссальное давление со стороны СМИ и сильно переживал из-за голевой засухи. В этот момент ему написал Гретцки, который поделился с ним опытом.

Овечкин также признался, что ему действительно было тяжело абстрагироваться от того, что два точных броска позволят ему стать членом «Клуба 700». При этом совершить их никак не удавалось, что ещё сильнее расстраивало его.

«Даже моя жена говорила мне: «Вы играете дома, ты должен забить». Каждый раз, когда у меня была шайба, но я не мог забить, корил себя... Давление точно было. Но мои партнёры выводили меня на бросок, создавали моменты. Все знали, что это случится. Когда это произошло, ноша упала с плеч», — признался Овечкин.

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Впоследствии сам Гретцки выступил в роли интервьюера и спросил Овечкина, с кем из легендарных хоккеистов прошлого и настоящего тот хотел бы оказаться на одной скамейке в раздевалке и пообщаться. Помимо самого Уэйна, Александр назвал соотечественника Сергея Фёдорова и канадца Марио Лемье. При этом экс-нападающего «Рейнджерс» этот ответ весьма удивил.

«Мне казалось, что ты выберешь пару игроков из далёкого прошлого. Я как-то рассказывал, что Александр Якушев считался одним из лучших игроков, которых мы видели. Мы с Марком Мессье просто боготворили его. Считали его лучшим хоккеистом из тех, что выступали за пределами Северной Америки. Рад, что ты выбрал Сергея. Он замечательный парень. А Марио — один из величайших», — сказал Гретцки, в свою очередь отметив Жана Беливо и Горди Хоу.

В ответ Овечкин попросил совета, как поддерживать форму в условиях пандемии коронавируса, ведь он не имеет возможности заниматься на катке и работать над большинством аспектов хоккейного мастерства.

«Я бы постарался делать что-то, приближённое к хоккею. Нашёл пару роликовых коньков и катался бы на них по округе как можно больше. Бросок или владение клюшкой — это никогда от тебя не уйдёт... Но вот коньковый мах уходит быстро», — сказал Уэйн.