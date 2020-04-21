Гретцки надеется получить в подарок от Овечкина клюшку, если тот побьёт его рекорд

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Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки рассказал, что надеется получить в подарок от российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина его клюшку, если ему удастся побить рекорд по количеству шайб за карьеру в лиге.
Гретцки надеется получить в подарок от Овечкина клюшку, если тот побьёт его рекорд
  • Reuters

«Думаю, что у него хорошие шансы побить мой рекорд. Он играет в сильной команде с хорошими партнёрами. Это будет замечательный день в истории хоккея, если он побьёт мой рекорд. Надеюсь, что я буду первым, кто пожмёт ему руку, если у него получится сделать это. У него хороший шанс на это. А ещё я надеюсь, что Александр подарит мне свою клюшку, потому что я ему отдал одну из своих», — приводит слова Гретцки пресс-служба НХЛ.

На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 706 шайб за карьеру. Рекордсменом является Гретцки с 894 голами.

Ранее сообщалось, что Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры.

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