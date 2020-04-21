Гретцки надеется получить в подарок от Овечкина клюшку, если тот побьёт его рекорд
- Reuters
«Думаю, что у него хорошие шансы побить мой рекорд. Он играет в сильной команде с хорошими партнёрами. Это будет замечательный день в истории хоккея, если он побьёт мой рекорд. Надеюсь, что я буду первым, кто пожмёт ему руку, если у него получится сделать это. У него хороший шанс на это. А ещё я надеюсь, что Александр подарит мне свою клюшку, потому что я ему отдал одну из своих», — приводит слова Гретцки пресс-служба НХЛ.
На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 706 шайб за карьеру. Рекордсменом является Гретцки с 894 голами.
Ранее сообщалось, что Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры.