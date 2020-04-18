Две передачи будущего главы КХЛ и гол обладателя Кубка Стэнли: как Морозов и Ковалёв испортили последний матч Гретцки

18 апреля 1999 года в Нью-Йорке состоялся прощальный матч хоккеиста Уэйна Гретцки. Форвард «Рейнджерс» отметился результативной передачей и был признан третьей, второй и первой звёздами встречи, но не смог привести свою команду к успеху. О том, как российские нападающие «Питтсбурга» Алексей Морозов и Алексей Ковалёв лишили Гретцки победы в последней игре в его карьере, — в материале RT.

Прощальный матч Уэйна Гретцки не мог не стать настоящим событием, ведь НХЛ провожала одного из величайших хоккеистов в истории. Помимо феноменальной игры и четырёх побед в Кубке Стэнли, о его величии говорит тот факт, что даже спустя 21 год после его ухода из спорта никто и никогда не смог и близко подобраться к его рекордам результативности. На счету канадца значится 894 гола и 1963 результативные передачи — показатели, которые с большой долей вероятности навсегда останутся непревзойдёнными. Среди действующих атлетов лишь лидер «Вашингтона» Александр Овечкин сохраняет шансы обойти легенду по числу заброшенных шайб, но для этого ему придётся сохранять невероятную продуктивность на протяжении следующих четырёх сезонов. С учётом того, что в сентябре он отметит своё 35-летие, сделать это будет весьма сложно.

Стоит отметить, что примерно в этом возрасте голы стали всё тяжелее даваться и самому Гретцки. Безусловно, снижение его результативности совпало с «эрой мёртвой шайбы» и эволюцией вратарской экипировки, но на это были и другие причины. К тому моменту форварда «Рейнджерс» всё больше беспокоила травма спины, мешавшая ему работать на льду с прежней интенсивностью. Тем не менее он с лихвой компенсировал это своими ассистентскими навыками, благодаря чему в последние пять лет лишь раз опустился ниже планки в 60 набранных очков. Это произошло в сезоне-1994/95, почти половину которого Уэйн пропустил из-за проблем со спиной.

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В связи с этим для многих решение Гретцки повесить коньки на гвоздь стало настоящим шоком. Он оставался одним из лидеров «синерубашечников» и был способен провести ещё как минимум один сезон на высочайшем уровне. Впоследствии он и сам признавал это, но всё равно принял судьбоносное решение. 16 апреля, за два дна до последнего матча регулярки, Уэйн собрал специальную конференцию и объявил о желании уйти из спорта. По его словам, в последнее время он «чувствовал ментальную физическую усталость, не ощущавшуюся никогда ранее».

Таким образом, прощание Гретцки выпало на домашнюю дуэль с «Питтсбургом». Гости успешно провели чемпионат и смогли квалифицироваться в плей-офф, в то время как хозяева не заработали шанс побороться за Кубок Стэнли. При этом противостояние могло бы получиться более принципиальным, если бы на площадку вышел Марио Лемье — один из главных конкурентов Уэйна в споре за звание величайшего хоккеиста в истории. Но эта встреча пришлась на период его первого перерыва в карьере. Тем не менее он присутствовал на арене и наблюдал за тем, как 99-й номер в последний раз выходит на лёд.

Сам легендарный хоккеист и организаторы постарались, чтобы этот матч по-настоящему запомнился как болельщикам, так и его участникам. Специальные обращения к Гретцки записали четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Горди Хоу и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан. В свою очередь, лидер «Рейнджерс» подписал множество свитеров со своим номером и фамилией, ставших коллекционными. А по ходу игры использовал 52 разные клюшки, которые потом оставил на память партнёрам по команде и тренерам.

В честь канадца был изменён текст гимна США, звучавшего перед игрой. Так, фраза «над землёй свободных» была изменена на «над землёй Уэйна Гретцки», а певец Брайан Адамс завершил исполнение «О, Канада» словами: «Мы будем скучать по тебе, Уэйн Гретцки».

Однако на льду никто не собирался давать легендарному 99-у номеру поблажек. Против него вышли лучшие хоккеисты соперника, готовые играть в полную силу. Среди них оказался даже чех Яромир Ягр, изначально планировавший пропустить заключительный, ничего не значащий матч с «Рейнджерс». Однако когда он узнал о том, что тот станет последним для Гретцки, передумал и попросил включить себя в состав. Помимо него в свитере «Пингвинз» появились Алексей Ковалёв и Алексей Морозов, которым было суждено стать одними из главных действующих лиц противостояния.

Тем примечательнее, что Ковалёв начинал сезон рядом с виновником торжества. Он присоединился к «Рейнджерс» в 1992-м, а два года спустя даже помог Гретцки выиграть Кубок Стэнли. В целом в Нью-Йорке он смотрелся более-менее успешно и даже завершал чемпионат в статусе лучшего снайпера коллектива, но первенство-1998/99 начал довольно блёкло. В 14 встречах он набрал всего семь (3+4) очков, после чего был обменен в балансирующий на грани банкротства «Питтсбург». Клуб из Пенсильвании был вынужден сокращать расходы, поэтому пожертвовал одной из своих звёзд в лице Петра Недведа. К тому моменту чех провёл за «Пингвинз» 154 игры, в которых отметился 170 (78+92) баллами, но длительное время не выступал из-за разногласий по контракту

Как выяснилось позднее, «Питтсбургу» очень повезло с приобретением, но поначалу так могло и не показаться. В оставшихся 63 встречах Ковалёв забросил 20 шайб и 26 раз ассистировал партнёрам, что вряд ли можно назвать гроссмейстерскими показателями. Однако именно в свитере «Пингвинз» Алексей в будущем проведёт свой самый яркий сезон, в котором отметится 95 (44+51) баллами.

Что касается Морозова, то он и вовсе не хватал звёзд с неба. Будущий глава Континентальной хоккейной лиги дебютировал в дружине из Пенсильвании в 1997-м, но не смог стать одним из его лидеров. При этом сезон-1998/99 и вовсе получился одним из худших в его карьере. Вплоть до встречи с «Рейнджерс» в его активе значилось лишь 17 (9+8) очков в 66 играх.

В целом заключительный матч Гретцки не очень соответствовал легендарной карьере канадца. Команды долго не могли отличиться, а в основное время обменялись всего двумя заброшенными шайбами. Обе из них пришлись на заключительную половину второго периода, а счёт открыли гости. Морозов и Роберт Лэнг организовали молниеносную контратаку «Пингвинз», а Ковалёв точным броском прошил сетку ворот Майка Рихтера. Ответный гол состоялся за 30 секунд до перерыва, а одним из ассистентов стал Уэйн. 99-й номер неожиданно развернул вектор направления атаки, а в роли завершителя выступил Брайан Литч.

Третий период получился очень насыщенным, но Майк Рихтер и Том Баррассо демонстрировали запредельный уровень мастерства. Отличиться мог каждый из главных действующих лиц встречи, а Ковалёв и вовсе имел два стопроцентных момента вывести гостей вперёд. Но сначала он не смог замкнуть прострел с левого края, а после его броска с пятака шайба угодила в голкипера «Рейнджерс». Выделялся и главный виновник торжества, создавший пару опасных моментов для Литча и Мэтью Шнайдера, а также чуть было не записавший на свой счёт 895-й гол в карьере после эффектного выезда из-за ворот.

Всё решилось в овертайме. Гретцки провёл на льду первые 30 секунд, а в его отсутствие партнёры грубейшим образом ошиблись в обороне. Усилиями Морозова и Ягра «Пингвинз» задержались в зоне «Рейнджерс», но довести дело до броска долгое время не получалось. Уже на излёте атаки хозяева немного ослабили хватку и позволили Алексею отдать пас Яромиру. Чех эффектным финтом расправился с защитником соперника, после чего отправил шайбу в «домик» Рихтеру.

Ягр записал на свой счёт 42-й гол в сезоне и разделил четвёртое место в гонке снайперов с Полом Карией из «Анахайма». При этом первую строчку с 58-ю точными бросками занял форвард «Флориды» Павел Буре. Тем не менее приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи») достался именно чеху, обошедшему россиянина на два балла (96 — 94). Морозов же оформил шестой ассистентский дубль в заокеанской карьере и на высокой ноте завершил не самый удачный регулярный чемпионат. Правда, плей-офф стал для него настоящим разочарованием, ведь там он не набрал ни одного очка.

Безусловно, Гретцки оказался расстроен таким окончанием своей заключительной игры в карьере, но не мог сдержать слёз не из-за этого. Легендарный спортсмен понимал, что пришло время проститься с хоккеем, но последний шаг давался ему с трудом. Уэйн дважды возвращался на лёд из подтрибунного помещения, а на пресс-конференции появился в форме «Рейнджерс», всем видом показывая, что не хочет расставаться с делом своей жизни.

В знак признания лига назвала Гретцки третьей, второй и первой звёздами матча с «Питтсбургом», а по окончании сезона навсегда вывела из обращения 99-й номер. Под ним Уэйн выступал в «Эдмонтоне», «Лос-Анджелесе», «Сент-Луисе» и «Нью-Йорк Рейнджерс», суммарно проведя 21 год в НХЛ.