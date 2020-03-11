25-й гол в сезоне, 660-я передача в карьере и первая звезда матча: Малкин помог «Питтсбургу» одержать 40-ю победу в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился дублем и результативной передачей в матче с «Нью-Джерси». Российский форвард записал на свой счёт 660-й пас в карьере и в десятый раз забросил не менее 25 шайб за сезон. О том, как российский хоккеист помог «Пингвинз» выиграть 40-ю встречу в регулярном чемпионате, — в материале RT.

Дуэль Малкина и Гусева

«Питтсбург» прервал неудачную серию из двух поражений подряд и одержал 40-ю победу в сезоне. Подопечные Майка Салливана на выезде разгромили соперников из «Нью-Джерси», а в центре внимания оказалось противостояние российских игроков. Евгений Малкин записал на свой счёт три результативных действия, а Никита Гусев отметился заброшенной шайбой.

События развивались стремительно, и уже за первые 13 минут коллективы обменялись точными попаданиями. У гостей отличился Эван Родригес, а у хозяев — Гусев. Российский форвард принял участие в реализации численного большинства и оставил не у дел Мэтта Мюррея. Хоккеисты «Девилз» организовали комбинацию с входом в зону оппонента, а Никита хладнокровно завершил наступление с помощью кистевого броска. Для него этот гол стал 13-м в сезоне, что позволило ему приблизиться к званию третьего лучшего снайпера команды. На данный момент эту строчку занимает Нико Хишир (14), а лидером является Кайл Палмиери (25).

При этом в гонке бомбардиров россиянин расположился на втором месте и вплотную приблизился к Палмиери. В послужном списке Гусева значится 44 очка, а американец превосходит его всего на один балл. Ближайшим из преследователей является Хишир.

Но если Гусев получил звание второй звезды, то первой стал его соотечественник Малкин. В начале второго отрезка российский лидер «Пингвинз» вывел на чистый бросок Джастина Шульца и оформил 660 пас в карьере, а в середине третьего сам дважды огорчил Маккензи Блэквуда. Причём интервал между двумя голами Евгения составил всего 6 минут 7 секунд. Сначала он отличился после сольного прохода от синей линии, а затем здорово сыграл на перехвате и расстрелял вратаря «Девилз».

Малкин в десятый раз в карьере забросил за сезон не менее 25 шайб и приблизился к званию лучшего снайпера «Питтсбурга». В нынешнем сезоне лишь Брайан Раст чаще поражал ворота соперников, отличившись на два раза больше. Что касается рейтинга бомбардиров, то с 74 очками Евгений является единоличным лидером коллектива по данному показателю и занимает 14-е место в лиге. Столько же результативных действий на счету форварда «Рейнджерс» Мики Зибанежада и всего на одно больше у защитника «Вашингтона» Джона Карлсона.

При этом стоит отметить, что эта высота покорилась Малкину за 55 игр, что значительно меньше, чем у его конкурентов. Так, по количеству очков за игру (1,35) он вышел на шестое место в НХЛ, если считать игроков, отыгравших не менее 30 матчей за сезон. Выше него лишь лидеры первенства: Маккиннон, Пастрняк, Панарин, Макдэвид и Драйзайтль.

Успех Панарина и достижение Шестёркина

Встречу между «Далласом» и «Рейнджерс» также можно было рассматривать в контексте противостояния российских легионеров, но за последние дни их количество немного сократилось. Так, вторую игру подряд пропустил форвард хозяев Александр Радулов — он был помещён в список травмированных и не смог помочь своим партнёрам ещё в дуэли с «Нэшвиллом». После он вернулся в строй, но тренировался отдельно от коллектива и в следующем матче участия не принял.

В его отсутствие Денис Гурьянов не смог помочь хозяевам прервать серию из пяти неудач подряд и противопоставить что-либо Артемию Панарину и компании. Гости уверенно взяли верх, а отечественные хоккеисты приняли в этом активное участие.

Уже на 19-й секунде синерубашечники вышли вперёд, а их лидер продемонстрировал навыки диспетчера. Панарин протащил шайбу по левому краю и вывел на бросок Адама Фокса. Защитнику оставалось лишь вколотить её в сетку. В активе Артемия стало 94 (32 + 62) очка, что позволило ему обойти Нэйтана Маккиннона из «Колорадо» и взобраться на чистое четвёртое место в гонке за «Арт Росс Трофи». Всего на балл его опережает Давид Пастрняк из «Бостона», на два — Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Лидирует партнёр канадца — Леон Драйзайтль с 110 (43 + 67) очками.

Почти десять минут спустя «Рейнджерс» удвоили преимущество, а в роли ассистента выступил Павел Бучневич. Он принял участие в комбинации, завершившейся точным броском Зибанежада и набрал 45 (15 + 30) очков, что помогло ему сравняться с Крисом Крайдером. Американец занимал четвёртое место в списке лучших бомбардиров команды, но в конце февраля получил травму и выбыл как минимум на месяц.

Впоследствии дубль Каапо Какко помог «Рейнджерс» повести с разницей в четыре шайбы, но в концовке «Старз» смогли сократить отставание усилиями Рупа Хинтца и Эндрю Коглиано. Но даже это не сильно подпортило статистику Игорю Шестёркину. Россиянин совершил 31 сейв и стал шестым голкипером в истории лиги, одержавшим десять побед в первых 12 матчах. До него подобное удавалось Франку Бримсеку, Уэйну Томасу, Бобу Фрозу, Бобу Мэйсону и Фредерику Андерсену.

Пасы Кучерова и Свечникова

«Тампа-Бэй» второй раз в сезоне не смог справиться с «Торонто» и продлил безвыигрышную серию до двух встреч подряд. Коллективы порадовали зрителей лишь тремя точными бросками, два из которых были нанесены по воротам гостей. При этом Никита Кучеров отличился в четвёртом матче подряд, а Андрей Василевский стал одним из главных героев противостояния.

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Российский вратарь спас свои ворота 34 раза и, по большому счёту, не был виновен ни в одном из двух пропущенных голов. Если Уильям Нюландер «расстреливал» его с пятака, то Остон Мэттьюз — после разрезающей передачи вдоль створа. При этом каждый из них вполне мог оформить по дублю, но Василевский отметился рядом ярких сейвов.

Что касается Кучерова, то именно он стал одним из главных действующих лиц единственной успешной атаки гостей. Россиянин поддержал забег Брэйдена Пойнта и нанёс бросок по воротам Андерсена. Тот справился, но на добивание подоспел Ондржей Палат. В копилке Никиты стало 85 (33 + 52) очков, что позволило ему укрепиться на седьмом месте в гонке бомбардиров. На два очка больше у нападающего «Бостона» Брэда Маршана.

Удачным этот день стал и для Андрея Свечникова. Нападающий «Каролины» отметился передачей во встрече с главным аутсайдером лиги «Детройтом» и продолжил борьбу за звание лидера команды по очкам. На данный момент он расположился на третьей строчке с 61 (24 + 37) баллом и уступает лишь Тейво Терявяйнену (15 + 48) и Себастьяну Ахо (38 + 28).

Россиянин появился на льду в спецбригаде большинства и занял излюбленную позицию за воротами, после чего вывел на бросок Джастина Уильямса. 38-летний ветеран не промахнулся в касание замкнул передачу Свечникова. Этот гол помог «Харрикейнз» выйти вперёд со счётом 3:2, а в оставшееся время дубль Ахо укрепил преимущество гостей.