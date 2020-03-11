«Каролина» взяла верх над «Детройтом» в НХЛ, на счету Свечникова голевая передача

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Себастьян Ахо, а также отличились Морган Гики, Нино Нидеррайтер и Джастин Уильямс. У хозяев шайбы забросили Тайлер Бертуци и Кристофер Эн.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Для «Каролины» эта победа стала третьей подряд.

Ранее сообщалось, что передачи Артемия Панарина и Павла Бучневича помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Даллас Старз» в НХЛ.