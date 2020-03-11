«Каролина» взяла верх над «Детройтом» в НХЛ, на счету Свечникова голевая передача
- Reuters
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Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе «Харрикейнз» дубль оформил Себастьян Ахо, а также отличились Морган Гики, Нино Нидеррайтер и Джастин Уильямс. У хозяев шайбы забросили Тайлер Бертуци и Кристофер Эн.
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.
Для «Каролины» эта победа стала третьей подряд.
Ранее сообщалось, что передачи Артемия Панарина и Павла Бучневича помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Даллас Старз» в НХЛ.