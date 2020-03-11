Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Даллас» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Даллас» в НХЛ
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Далласе и завершилась 4:2 в пользу гостей. 

В составе Нью-Йорка дубль оформил Каапо Какко, а также отличились Адам Фокс и Мика Зибанеджад. У «Старз» шайбы забросили Роопе Хинц и Эндрю Кольяно.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич отметились голевыми передачами. Вратарь гостей Игорь Шестёркин отразил 31 бросок из 33. 

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов завершил матч с показателем полезности «-1», а Антон Худобин и Александр Радулов участие в игре не принимали.

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ, несмотря на передачу Никиты Кучерова.

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