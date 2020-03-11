Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Даллас» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Далласе и завершилась 4:2 в пользу гостей.

В составе Нью-Йорка дубль оформил Каапо Какко, а также отличились Адам Фокс и Мика Зибанеджад. У «Старз» шайбы забросили Роопе Хинц и Эндрю Кольяно.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич отметились голевыми передачами. Вратарь гостей Игорь Шестёркин отразил 31 бросок из 33.

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов завершил матч с показателем полезности «-1», а Антон Худобин и Александр Радулов участие в игре не принимали.

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ, несмотря на передачу Никиты Кучерова.