«Тампа» уступила «Торонто» в НХЛ, несмотря на передачу Кучерова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Мэйпл Лифс» принесли шайбы Уильяма Нюландера и Остона Мэттьюса. В составе гостей отличился Ондржей Палат.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей, а его партнёр по команде голкипер Андрей Василевский отразил 34 броска из 36. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев результативными действиями не отличился.

Ранее дубль Евгения Малкина помог «Питтсбург Пингвинз» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ.