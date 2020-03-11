«Тампа» уступила «Торонто» в НХЛ, несмотря на передачу Кучерова
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Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Мэйпл Лифс» принесли шайбы Уильяма Нюландера и Остона Мэттьюса. В составе гостей отличился Ондржей Палат.
Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей, а его партнёр по команде голкипер Андрей Василевский отразил 34 броска из 36. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев результативными действиями не отличился.
Ранее дубль Евгения Малкина помог «Питтсбург Пингвинз» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ.