«Тампа» уступила «Торонто» в НХЛ, несмотря на передачу Кучерова

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» уступила «Торонто» в НХЛ, несмотря на передачу Кучерова
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. 

Победу «Мэйпл Лифс» принесли шайбы Уильяма Нюландера и Остона Мэттьюса. В составе гостей отличился Ондржей Палат. 

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей, а его партнёр по команде голкипер Андрей Василевский отразил 34 броска из 36. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев результативными действиями не отличился.

Ранее дубль Евгения Малкина помог «Питтсбург Пингвинз» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ.

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