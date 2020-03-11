Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
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Встреча прошла в Ньюарке и завершилась победой гостей — 5:2.
В составе «Пингвинз» дубль оформил россиянин Евгений Малкин, а также шайбы забросили Эван Родригес, Джастин Шульц и Крис Летанг. Кроме того, Малкин отметился результативной передачей. У хозяев отличились Майлс Вуд и российский форвард Никита Гусев.
В следующем матче «Дэвилз» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Питтсбург» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».
Ранее «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.