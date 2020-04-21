Гретцки дал совет Овечкину на время самоизоляции из-за коронавируса

Короткая ссылка
Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки дал совет российскому форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Гретцки дал совет Овечкину на время самоизоляции из-за коронавируса
  • Reuters

«Трудное время. Я, возможно, постарался бы найти роликовые коньки, катался бы по квартире и в тех местах, где это возможно. Бросок, владение клюшкой и быстрота рук никогда не исчезнут, но если же ты не катаешься на протяжении долгого времени, то быстро теряешь этот навык», — приводит слова Гретцки пресс-служба НХЛ.

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить