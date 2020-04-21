Гретцки дал совет Овечкину на время самоизоляции из-за коронавируса

Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки дал совет российскому форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Трудное время. Я, возможно, постарался бы найти роликовые коньки, катался бы по квартире и в тех местах, где это возможно. Бросок, владение клюшкой и быстрота рук никогда не исчезнут, но если же ты не катаешься на протяжении долгого времени, то быстро теряешь этот навык», — приводит слова Гретцки пресс-служба НХЛ.

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры.