Гретцки рассказал, что его поразило в Овечкине

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Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки рассказал, что его поразило в российском форварде и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине во время их первой встречи.
Гретцки рассказал, что его поразило в Овечкине
  • Reuters

«Меня поразило в Алексе не столько его индивидуальное мастерство, заброшенные шайбы, а желание стать лучше. Он весь вечер задавал вопросы: «Что я могу сделать или что я должен сделать как капитан, чтобы помочь команде преодолеть этот барьер? Что я могу сделать, чтобы помочь «Вашингтон Кэпиталз» и городу Вашингтон выиграть Кубок Стэнли?» — приводит слова Гретцки пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что, уходя со встречи, подумал, что этот случай уникален.

«Мы ведь могли говорить о чём угодно: голах, передачах, матчах, воспоминаниях. А Алекс думал лишь о том, что он обязан добыть Кубок Стэнли для этого города. Это были одни из лучших моментов того вечера. Покидая ресторан, я знал, что однажды он выиграет Кубок Стэнли», — добавил легендарный канадец.

В 2018 году «Вашингтон» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Гретцки надеется получить в подарок от Овечкина клюшку, если тот побьёт его рекорд.

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