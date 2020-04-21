Овечкин: я пока не осознал величины своих достижений
- Reuters
«Я пока не осознал величины своих достижений, но моя карьера ещё не завершилась. Однако быть восьмым в списке лучших снайперов НХЛ — нечто особенное. У меня есть год по контракту, пока чувствую себя здоровым и люблю играть в хоккей. Хочу занять ещё чьё-нибудь место в списке рекордов», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
34-летний Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте-2004 под общим первым номером и на протяжении всей заокеанской карьеры играет в составе «Кэпиталз». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.
Овечкин занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб — 706.
Ранее Уэйн Гретцки рассказал, что его поразило в Овечкине.