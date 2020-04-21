Овечкин: я пока не осознал величины своих достижений

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что пока не осознаёт величину своих достижений.

«Я пока не осознал величины своих достижений, но моя карьера ещё не завершилась. Однако быть восьмым в списке лучших снайперов НХЛ — нечто особенное. У меня есть год по контракту, пока чувствую себя здоровым и люблю играть в хоккей. Хочу занять ещё чьё-нибудь место в списке рекордов», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

34-летний Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте-2004 под общим первым номером и на протяжении всей заокеанской карьеры играет в составе «Кэпиталз». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб — 706.

Ранее Уэйн Гретцки рассказал, что его поразило в Овечкине.