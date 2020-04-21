Овечкин: я пока не осознал величины своих достижений

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Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что пока не осознаёт величину своих достижений.
Овечкин: я пока не осознал величины своих достижений
  • Reuters

«Я пока не осознал величины своих достижений, но моя карьера ещё не завершилась. Однако быть восьмым в списке лучших снайперов НХЛ — нечто особенное. У меня есть год по контракту, пока чувствую себя здоровым и люблю играть в хоккей. Хочу занять ещё чьё-нибудь место в списке рекордов», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

34-летний Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте-2004 под общим первым номером и на протяжении всей заокеанской карьеры играет в составе «Кэпиталз». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб — 706.

Ранее Уэйн Гретцки рассказал, что его поразило в Овечкине.

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