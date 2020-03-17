Хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы, поражение «Ростова» от «Локо» и третья победа «Сочи» подряд: чем запомнился 22-й тур РПЛ

«Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» и поднялся на второе место в турнирной таблице. Первый хет-трик Сердара Азмуна в клубной карьере и дубль Артёма Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Урал», а «Спартак» на выезде сломил сопротивление «Оренбурга». «Сочи» сенсационно взял верх над «Краснодаром» и одержал третью победу подряд. ЦСКА продлил свою безвыигрышную серию до пяти встреч, не сумев одолеть дома «Уфу». О событиях 22-го тура РПЛ — в материале RT.

Дальний удар Скопинцева и гол Глушакова

«Ахмат» на своём поле уступил «Динамо» и не смог прервать неудачную серию из четырёх матчей подряд. Подопечные Игоря Шалимова открыли счёт уже на десятой минуте, но не смогли удержать преимущество и впоследствии пропустили три мяча. Лишь за минуту до конца основного времени матча разницу сократил Денис Глушаков. Коллективы впервые за два года забили более трёх мячей в очном противостоянии. При этом самой результативной остаётся встреча 2011-го, когда команды восемь раз поразили ворота друг друга.

Одним из главных героев встречи стал Максимилиан Филипп. Сначала немец элегантным пасом вывел на ударную позицию Константина Рауша, а затем уверенно реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой Ризвана Уциева в штрафной площади. Для форварда этот гол стал седьмым в РПЛ. Автором третьего точного удара стал Дмитрий Скопинцев, открывший счёт своим мячам в бело-голубой футболке. «Динамо» одержало вторую победу подряд, а «Ахмат» остался на последней, 16-й строчке.

Пионеротряд «Спартака» и горчичник Тедеско

«Спартак» вновь удивил своих поклонников и в матче с «Оренбургом» вышел на поле одним из самых молодых составом игроков в XXI веке. Средний возраст футболистов, находившихся на поле, составил 22,45 года, а самыми опытными в составе оказались 26-летние Георгий Джикия и Самуэль Жиго. При этом компанию в тройке обороны им составил 19-летний Павел Маслов, ставший одним из виновников единственного пропущенного гола.

Юный защитник неудачно вынес мяч из штрафной после подачи углового и позволил Джоэлю Фамейе беспрепятственно пробить по воротам Александра Максименко. При этом хозяева действовали активнее и с лёгкостью могли утроить преимущество, но лучший бомбардир команды Джордже Деспотович не реализовал несколько стопроцентных моментов.

Однако уже в концовке первого тайма Эсекьель Понсе наказал соперников за неразбериху в штрафной площади, а во второй половине игры на авансцену вышел Джордан Ларссон. Сначала швед эффектным дальним ударом застал врасплох Андрея Климовича, а затем помог отличиться Резиуану Мирзову. Ложкой дёгтя для гостей стала четвёртая в сезоне жёлтая карточка Доменико Тедеско. Немецкий специалист первым в РПЛ получил дисквалификацию за перебор горчичников, вследствие чего будет вынужден пропустить встречу с «Арсеналом».

Хет-трик Азмуна и дебютный гол Малкома

За первые два тура весеннего отрезка чемпионата подопечные Сергея Семака не забили ни одного мяча, но в третьем прервали голевую засуху. «Зенит» отправил семь мячей в ворота «Урала», пропустив всего лишь один, благодаря чему упрочил лидерство в турнирной таблице. Единственным успехом гостей стал гол Андрея Панюкова с пенальти.

Уже к 27-й минуте хозяева четырежды заставили капитулировать Ярослава Годзюра, а к 72-й отличились ещё трижды. Самым результативным стал Сердар Азмун. Иранец не только оформил первый хет-трик в клубной карьере, но и выступил в роли ассистента в эпизоде с точным ударом Себастьяна Дриусси.

Артём Дзюба оформил дубль и с 13 мячами вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров РПЛ, а ещё одним знаменательным событием стал первый мяч Малкома в РПЛ. Бразилец замкнул передачу соотечественника Дугласа Сантоса.

Окончание неудачной серии «Рубина» и удаление Макарова

«Арсенал» на своём поле не смог воспользоваться значительным преимуществом по ходу встречи и неожиданно уступил «Рубину». Всё решил гол Зурико Давиташвили в первом тайме, который помог гостям прервать безвыигрышную серию из девяти встреч и покинуть зону вылета. Казанцы набрали 23 очка и расположились на 14-й строчке.

И это при том, что они нанесли почти втрое меньше ударов по воротам, а последние 35 минут и вовсе провели вдесятером. За вторую жёлтую карточку поле покинул Денис Макаров. Сначала он локтем попал по лицу Виктора Альвареса в ходе верховой борьбы, а затем сбил Гию Григалаву у чужой штрафной. В оставшееся время хозяева имели несколько шансов сравнять счёт, но Горану Чаушичу и Сергею Ткачёву не хватило точности.

Третий гол Мостового в трёх матчах и засуха «Краснодара»

Подопечные Мурада Мусаева допустили осечку в 22-м туре РПЛ и лишились статуса главного преследователя «Зенита». «Краснодар» в гостях уступил «Сочи» и потерпел первое поражение с конца сентября, но ещё более неожиданным стало то, что гости не смогли ни разу огорчить Сослана Джанаева. Ранее в сезоне «быки» лишь дважды покидали поле без забитых мячей. В первом туре они с минимальным счётом уступили «Ахмату», а в 18-м — сыграли вничью с «Тамбовом».

Гости владели серьёзным территориальным преимуществом, но в действиях хозяев было гораздо больше конструктива. Это выразилось в двукратном преимуществе по ударам, а также в голевых моментах. Один Александр Кокорин мог дважды поразить ворота Матвея Сафонова, но сначала угодил в штангу, а затем — в самого вратаря.

Удача улыбнулась его бывшему партнёру по «Зениту» Кристиану Нобоа. Эквадорец почти повторил свой трюк времён матча с «Ахматом» с той лишь разницей, что на сей раз он даже не помышлял об ударе-парашюте, а мяч залетел в ворота по замысловатой траектории после рикошета от ноги Юрия Газинского. В оставшееся время «быки» отчаянно атаковали, но в компенсированные минуты нарвались на контрвыпад, который завершил Андрей Мостовой. Интересно, что полузащитник отличился в третьей игре подряд.

40 тыс. минут Акинфеева и «автобус» Евсеева

В отличие от большинства встреч 22-го тура, на посещаемости матча между ЦСКА и «Уфа» сказался запрет на проведение массовых мероприятий. Поддержать футболистов пришло чуть менее 3,5 тыс. зрителей, вследствие чего трибуны «ВЭБ Арены» смотрелись сиротливо. Сама игра также получилась не самой зрелищной, чему поспособствовали гости. Подопечные Вадима Евсеева в очередной раз «припарковали автобус» у своей штрафной и преимущественно отбивались на протяжении всех 90 минут. Наиболее красноречиво об этом говорит соотношение владения мячом в процентах — 70 на 30 в пользу хозяев.

Коллектив Виктора Гончаренко неоднократно угрожал воротам Александра Беленова, но не мог преодолеть массированную оборону и был вынужден полагаться на дальние удары. С дистанции неоднократно били Алан Дзагоев и Кристиан Бистрович, но им не хватило точности. При этом лучший момент упустил Арнор Сигурдссон, попавший в штангу с пяти метров. ЦСКА продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей и на пять очков отстал от зоны Лиги чемпионов. А единственным положительным моментом стало то, что Игорь Акинфеев перешагнул отметку в 40 тыс. проведённых минут в национальном первенстве.

Ударный отрезок «Локо» и ужасный газон на «Ростов Арене»

В центральном матче тура железнодорожники уверенно взяли верх над ростовчанами и вернули себе вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Юрия Сёмина действовали вторым номером, но в ключевой момент продемонстрировали, как нужно использовать возможности. В период с 34-й по 42-ю минуты они отличились трижды и сняли все вопросы о победителе. Главным героем стал Гжегож Крыховяк, который забил девятый мяч и упрочил своё лидерство в списке самых результативных полузащитников лиги. На два точных удара от него отстаёт Никола Влашич. При этом поляк вполне мог оформить дубль, но его «выстрел» с 30 метров пришёлся в штангу благодаря сейву Сергея Песьякова, а голу помог состояться затылок вратаря. Между двумя результативными действиями Крыховяка отличился Рифат Жемалетдинов, своевременно пробивший из-за штрафной с поправкой на рикошет.

Во втором тайме «Ростов» воспрянул духом, но смог лишь немного сократить отставание. Ивелин Попов второй раз в сезоне реализовал пенальти и довёл до четырёх общее число голов в сезоне. Жёлто-синие в четвёртый раз потеряли очки в матчах с командами из первой пятёрки, а ещё одним разочарованием стало неудовлетворительное состояние газона на стадионе. После встречи с ЦСКА поле стало выглядеть ещё хуже, что вряд ли соответствовало статусу противостояния.

Голевой пас Шелии и шестой гол Мелкадзе

В сражении аутсайдеров РПЛ верх взял «Тамбов». Подопечные Тимура Шипшева разгромили «Крылья Советов» и покинули зону вылета, поднявшись на 11-ю строчку. Что касается гостей, то они проиграли в пятой из последних восьми игр и вновь оказались в числе аутсайдеров. После 22 туров они опережают лишь «Ахмат». Номинально домашний матч новичок РПЛ вновь проводил в Нижнем Новгороде, но из-за фактического отсутствия болельщиков на трибунах обе команды были лишены поддержки.

«Тамбов» всего в третий раз в сезоне забил три безответных мяча. Ранее он также крупно обыгрывал лишь «Уфу» и «Оренбург». Начало положил точный удар арендованного у «Спартака» Георгия Мелкадзе. В его послужном списке уже шесть голов, что на один больше, чем у лучшего бомбардира красно-белых Ларссона. Преимущество «волков» удвоил Владимир Обухов, а точку поставил Антон Килин. При этом в качестве ассистента выступил голкипер Георгий Шелия.