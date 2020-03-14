Тедеско пропустит следующий матч «Спартака» из-за перебора жёлтых карточек

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить действиями своей команды в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил жёлтую карточку в концовке первого тайма матча 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» за несогласие с решениями главного арбитра встречи. Для немецкого специалиста это уже четвёртое предупреждение в сезоне. Теперь он будет дисквалифицирован на следующую игру «Спартака» в чемпионате России и не сможет присутствовать на скамейке команды.

В 23-м туре РПЛ москвичи должны сыграть против тульского «Арсенала».

Ранее сообщалось, что на матч с «Оренбургом» выйдет самый молодой состав «Спартака» в XXI веке.