На матч с «Оренбургом» выйдет самый молодой состав «Спартака» в XXI веке

Стартовый состав московского «Спартака» на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» стал самым молодым для команды в XXI веке.

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Об этом сообщает клубная пресс-служба. Средний возраст футболистов, которые выйдут с первых минут матча, составит 22,45 года. Состав «Спартака» на матч выглядит следующим образом: Максименко — Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов — Бакаев, Крал, Маслов — Понсе, Соболев, Ларссон. Матч «Оренбург» — «Спартак» начнётся в 14:00 мск. Ранее Бышовец заявил, что в матче со «Спартаком» судья бросал «спасательные круги» ЦСКА.