Бышовец: в матче со «Спартаком» судья бросал «спасательные круги» ЦСКА

Короткая ссылка
Известный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал последние судейские скандалы в отечественном футболе. 
Бышовец: в матче со «Спартаком» судья бросал «спасательные круги» ЦСКА
  • РИА Новости

«ЦСКА жалуется на судейство в Ростове-на-Дону, хотя по букве закона Владислав Безбородов был прав в обоих случаях. Значит, речь идёт о двойных стандартах. Есть ли у них моральное право заявлять об этом после матча со «Спартаком», когда Сергей Иванов бросал армейцам спасательные круги, не назначая пенальти в ворота Игоря Акинфеева и удаляя Эсекьеля Понсе? Почему-то об этом все молчат», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Бышовец подчеркнул, что в российском футболе процент предвзятых решений судей выше, чем в других странах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить