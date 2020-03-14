Бышовец: в матче со «Спартаком» судья бросал «спасательные круги» ЦСКА

Известный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал последние судейские скандалы в отечественном футболе.

«ЦСКА жалуется на судейство в Ростове-на-Дону, хотя по букве закона Владислав Безбородов был прав в обоих случаях. Значит, речь идёт о двойных стандартах. Есть ли у них моральное право заявлять об этом после матча со «Спартаком», когда Сергей Иванов бросал армейцам спасательные круги, не назначая пенальти в ворота Игоря Акинфеева и удаляя Эсекьеля Понсе? Почему-то об этом все молчат», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Бышовец подчеркнул, что в российском футболе процент предвзятых решений судей выше, чем в других странах.