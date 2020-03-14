Бышовец: в российском футболе процент предвзятых решений судей выше, чем в других странах
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«Речь идёт о предвзятости, проценте предвзятых решений, не имеющих отношения к качеству. Именно оно определяет уровень чемпионата. И в России это число на порядок выше, чем в других странах. Значит, есть фактор ручного управления, отдельные результаты зависят от действий судей. Но проблема заключается не в арбитрах, а в безнаказанности. В своё время президенты клубов возмутились и дали по рукам. А воз и ныне там», — заявил специалист в интервью RT.
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