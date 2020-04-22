Конференция РФС перенесена с 28 мая на более поздний срок

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Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил, что запланированная на конец мая конференция была перенесена на более поздний срок.
Конференция РФС перенесена с 28 мая на более поздний срок
  • РИА Новости

«Очередная конференция РФС была запланирована на 28 мая. Но сейчас в футболе форс-мажор, о чём говорят в УЕФА и ФИФА, и мы не можем предположить, получится ли у представителей членов РФС собраться в Москве, насколько это будет для них безопасно», — цитирует Мельникова Sport24.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 тура из 30.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что уровень РПЛ может упасть после пандемии коронавируса.

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