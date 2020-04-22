Конференция РФС перенесена с 28 мая на более поздний срок

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил, что запланированная на конец мая конференция была перенесена на более поздний срок.

«Очередная конференция РФС была запланирована на 28 мая. Но сейчас в футболе форс-мажор, о чём говорят в УЕФА и ФИФА, и мы не можем предположить, получится ли у представителей членов РФС собраться в Москве, насколько это будет для них безопасно», — цитирует Мельникова Sport24.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 тура из 30.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что уровень РПЛ может упасть после пандемии коронавируса.