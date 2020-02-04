«Тамбов» проведёт оставшиеся домашние матчи сезона в Нижнем Новгороде

Во второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Тамбов» будет проводить домашние поединки в Нижнем Новгороде.

«Вариант с ареной «Нижний Новгород» максимально выгоден нашему «Тамбову» по многим аспектам. Мы рассчитываем, что на наши игры будет собираться аудитория, превышающая ту, что была в Саранске. Это станет несомненным плюсом для футболистов, желающих играть при заполненных трибунах. С дирекцией нового для нас стадиона мы быстро нашли взаимопонимание. Нам идут навстречу по многим вопросам. Вместе мы надеемся на плодотворное сотрудничество», — заявила генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

Стадион «Нижний Новгород» примет пять домашних поединков тамбовского клуба: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи». После 19 туров РПЛ «Тамбов» идёт на 11-м месте в турнирной таблице, имея 21 очко.

Ранее «Тамбов» объявил о переходе экс-вратаря «Авангарда» Чагрова.