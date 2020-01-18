«Тамбов» объявил о переходе экс-вратаря «Авангарда» Чагрова

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» усилил вратарскую позицию 24-летним Никитой Чагровым.

«Экс-вратарь курского «Авангарда» Никита Чагров переходит в «Тамбов». Контракт с игроком подписан сроком на два с половиной года. В скором времени Чагров будет внесён в заявочный лист нашего клуба для участия в текущем сезоне Российской премьер-лиги», — гласит заявление пресс-службы «Тамбова».

«Тамбов» в 19 матчах набрал 21 очко, занимая 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется футболистом «Бешикташа».