Обляков считает, что сезон РПЛ нужно доиграть

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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказал мнение по поводу возобновления розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Обляков считает, что сезон РПЛ нужно доиграть
  • РИА Новости

«Думаю, что нужно доиграть в любом случае. Даже если придётся играть без зрителей, потому что время уходит и надо успеть закончить. Поэтому ждём возможности начать играть и надеемся только на лучшее», — приводит слова Облякова пресс-служба РФС.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавирусной инфекции. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах.

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