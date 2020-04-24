Обляков считает, что сезон РПЛ нужно доиграть

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказал мнение по поводу возобновления розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Думаю, что нужно доиграть в любом случае. Даже если придётся играть без зрителей, потому что время уходит и надо успеть закончить. Поэтому ждём возможности начать играть и надеемся только на лучшее», — приводит слова Облякова пресс-служба РФС.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавирусной инфекции. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах.