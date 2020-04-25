Рождённый в ЦСКА: как Акинфеев стал самым преданным футболистом в Европе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан самым преданным футболистом десяти ведущих лиг Европы по версии портала Transfermarkt. Голкипер выступает в составе армейцев уже более 17 лет. Капитан красно-синих опередил в том числе Лионеля Месси (16 лет в «Барселоне») и Серхио Рамоса (14 лет в «Реале»). RT рассказывает, как россиянин добился этого и какие рекорды он может побить в дальнейшем.

Приход в футбол в четыре года и дебют в ЦСКА в 16 лет

Лидерство Игоря Акинфеева в списке самых преданных футболистов топ-10 национальных первенств Европы не стало большим сюрпризом для болельщиков армейцев, ведь вратарь верой и правдой служит ЦСКА уже на протяжении почти 30 лет.

Однако данное достижение, безусловно, стало для голкипера приятным бонусом, ведь он опередил таких звёзд мирового футбола, как Лионель Месси, Серхио Рамос, Марсело и Джорджо Кьеллини.

Акинфеев выступает за основной состав ЦСКА уже 17 лет и три месяца. Вторым в рейтинге стал защитник французского «Сент-Этьена» Лоик Перрен (16 лет и девять месяцев). Третье место занимает как раз Месси, также сделавший первые шаги в составе «Барселоны» 16 лет назад. Пятая строчка осталась за защитником «Ювентуса» Кьеллини (14 лет и девять месяцев), шестая — за Рамосом (14 лет и семь месяцев), а десятая — ещё за одним футболистом «Реала» Марсело (13 лет и три месяца).

При этом в топ-10 рейтинга, помимо Акинфеева, попал лишь один вратарь — голкипер бельгийского клуба «Зюлте-Варегем» Сэмми Боссют, отдавший своей команде почти 14 лет.

Впрочем, в Transfermarkt подсчитывали лишь время пребывания в основной команде. Если же брать в расчёт время, проведённое Акинфеевым в ДЮСШ ЦСКА, он отдал армейцам уже 30 лет. Маленького Игоря в четырёхлетнем возрасте привёл заниматься футболом отец, хотя набор в команду осуществлялся только с шести. Ребёнок сразу занял место в воротах. С тех пор «пост номер один» уверенный не по годам мальчик не покидал.

Профессиональная карьера Акинфеева тоже развивалась стремительно. Уже в 16 лет его впервые привлекли к тренировкам с основным составом ЦСКА. Главный тренер Валерий Газзаев не побоялся довериться совсем юному вратарю.

«Я, наверное, всю свою жизнь буду помнить те пять-семь минут нашего первого разговора с Газзаевым в Архангельском. Он сказал: «У тебя есть шанс, так что всё в твоих руках. Тебе 16 лет? Я не смотрю на возраст, единственное, что для меня важно, — это как ты в свои 16 лет будешь играть», — вспоминал Акинфеев в интервью «Р-Спорт».

Уже в марте 2003-го состоялся дебют талантливого футболиста за ЦСКА в матче Кубка Премьер-лиги с «Зенитом». А в конце мая Игорь провёл первый поединок в чемпионате страны. В гостевой игре с «Крыльями Советов» он не только отыграл на ноль, но и взял пенальти от Андрея Каряки.

Акинфеев выглядел в воротах столь уверенно, что вытеснил более опытного Вениамина Мандрыкина из основы и в конце года завоевал с командой чемпионский титул. В следующем году армеец дебютировал в сборной России и даже съездил с ней на чемпионат Европы в Португалии. А вскоре Игорь стал основным и в национальной команде.

Две травмы колена и 20 трофеев

Если в сборной молодой футболист изредка проигрывал конкуренцию по тем или иным причинам, то в ЦСКА его статус даже не обсуждался. Когда Игорь был здоров, неизменно занимал место на последнем рубеже. При этом он никогда не был по-настоящему близок к тому, чтобы покинуть родной клуб. В разное время СМИ писали о предметном интересе к Акинфееву со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», но сам вратарь, кажется, уходить никуда не хотел.

«У меня действующий контракт с ЦСКА, это мой родной клуб, и на сегодняшний день я всем доволен. А тему моего отъезда в Европу уже просто надоело обсуждать. Могу в тысячный раз повторить: никакой конкретики в ней нет и не было», — признавался голкипер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Акинфеева можно сколько угодно критиковать за отсутствие желания уехать в Европу, но он свой выбор сделал и сохранил преданность ЦСКА во времена, когда большинство футболистов регулярно меняют команды.

Да и в руководстве армейцев делали всё возможное, чтобы сохранить своих лидеров. ЦСКА в эпоху Евгения Гинера всегда считался семейным клубом. Неслучайно 14 лет красно-синим отдал Сергей Игнашевич, 17 — Алексей Березуцкий и 16 — его брат Василий. Надолго задерживались здесь и тренеры: Газзаев, Леонид Слуцкий, Виктор Гончаренко.

Что касается Акинфеева, то в ЦСКА его всегда поддерживали. С родной командой вратарь пережил две тяжелейших травмы колена, которые не сделали его слабее, и грубые ошибки, после которых он возвращался только сильнее.

Не было проблем и с титулами. С ЦСКА Игорь выигрывал Кубок УЕФА, по шесть раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, семь раз поднимал над головой Суперкубок. Такому послужному списку может позавидовать любой футболист.

В благодарность за яркую карьеру Игорь оставался преданным клубу даже в самые сложные для него моменты. Например, в 2018-м, когда команду покинул целый ряд лидеров, а Березуцкие с Игнашевичем завершили карьеру. Вратарь, напротив, продлил контракт до 2022-го, чтобы помочь Гончаренко построить новый молодой коллектив.

«Фишка нынешней команды — молодость. Она добавляет перчинки этому ЦСКА. Смотришь на нынешних ребят и видишь: в каких-то моментах они — реально дети. Бесятся, дурачатся. Но в этом есть своя крутость. В такой команде я до того никогда не играл», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Рекордсмен по количеству матчей за ЦСКА и лидер Клуба Льва Яшина

Завершать карьеру после окончания срока действия нынешнего контракта 34-летний голкипер не намерен. По словам спортсмена, он собирается играть до 40-42 лет, несмотря на две травмы колена.

«Нормально всё. Есть профилактические процедуры, к которым я привык. Ещё помучаю всех своей игрой», — объяснял Акинфеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Это значит, что Игорь обновит и перепишет ещё немало рекордов. В настоящий момент в активе бронзового призёра Евро 629 матчей в составе ЦСКА во всех турнирах. Но более года футболист пропустил из-за травм колена. Если бы не они, статистика игрока могла быть ещё более впечатляющей.

Однако уже сейчас Акинфеев является абсолютным рекордсменом армейского клуба по количеству матчей. Ближайшего преследователя, завершившего карьеру Игнашевича. он опережает на 88 встреч.

А вот в списке главных «гвардейцев» чемпионатов России лидерство удерживает Сергей. На счету экс-защитника ЦСКА 489 матчей, у вратаря — 449. Помимо Игнашевича в данном списке он уступает Сергею Семаку (457) и Дмитрию Лоськову (453). Впрочем, впереди у Игоря есть несколько сезонов для того, чтобы не только выбиться в лидеры, но и первым в истории пересечь отметку в 500 игр.

Зато в Клубе Льва Яшина для отечественных вратарей, проведших на ноль сто и более матчей, старожил армейцев недосягаем уже давно. В нём Акинфеев вышел на первое место в 2015-м и с тех пор только увеличивает отрыв от легендарного Рината Дасаева. Мало того, в декабре 2018-го Игорь первым в истории отечественного футбола провёл на ноль 300-й матч в карьере.

На данный момент в его активе 313 таких встреч. Уверенно лидирует он и по количеству «сухарей» в чемпионате страны — 208, еврокубках — 38 и в составе сборной — 47. По последнему показателю 34-летний футболист опережает как Дасаева, так и самого Льва Яшина.

Впрочем, есть ещё пара рекордов в российском футболе, которые Акинфеев не побил. Например, по количеству матчей на ноль в отдельно взятом сезоне чемпионата России. Это достижение принадлежит тренеру ЦСКА Сергею Овчинникову, который в золотом для «Локомотива» чемпионате страны-2002 сохранил свои ворота в неприкосновенности в 20 встречах. Лучший результат Игоря — 19 в сезоне-2016/17.

Наконец, самая длинная «сухая серию» в национальном первенстве принадлежит не бронзовому призёру Евро, а Никите Медведеву. Она составляет 952 минуты. Лучший результат Акинфеева (764 минуты) в данном рейтинге занимает лишь шестое место.