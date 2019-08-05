Акинфеев: вряд ли в моей карьере будет другой клуб

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не видит себя в составе другой команды.

«Вряд ли в моей карьере будет другой клуб, вижу себя только в ЦСКА. Вся жизнь прошла здесь. Я ценю тот путь, который здесь проделал — тренировки с четырёх с половиной лет, бесконечная работа… Да, где-то мне повезло — в том, что Валерий Георгиевич поверил в меня в 16 лет, что Вячеслав Викторович столько работал со мной. Но всё равно — я понимаю, что всего ты можешь добиться лишь своим трудом, а не чьими-то советами», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат».

33-летний вратарь является воспитанником ЦСКА, за который выступает на протяжении всей своей карьеры.

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