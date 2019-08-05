Акинфеев: вряд ли в моей карьере будет другой клуб

Короткая ссылка
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не видит себя в составе другой команды.
Акинфеев: вряд ли в моей карьере будет другой клуб
  • © РИА Новости

«Вряд ли в моей карьере будет другой клуб, вижу себя только в ЦСКА. Вся жизнь прошла здесь. Я ценю тот путь, который здесь проделал — тренировки с четырёх с половиной лет, бесконечная работа… Да, где-то мне повезло — в том, что Валерий Георгиевич поверил в меня в 16 лет, что Вячеслав Викторович столько работал со мной. Но всё равно — я понимаю, что всего ты можешь добиться лишь своим трудом, а не чьими-то советами», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат».

33-летний вратарь является воспитанником ЦСКА, за который выступает на протяжении всей своей карьеры.

Ранее были названы 12 самых юных дебютантов чемпионатов России и СССР по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить