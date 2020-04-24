«Дидье каждые две недели просил блинчики»: Сычёв о Дрогба, пристрастии к чаю от Басты и своём подкасте

В скором времени российский футбол может совершить качественный скачок. Об этом в интервью RT заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв. По его словам, сейчас у команд нет ярких исполнителей. Бронзовый призёр Евро-2008 также рассказал, как начал разбираться в чае, объяснил, чем уникален его подкаст с Денисом Казанским, и вспомнил, как угощал блинами с икрой одноклубников по «Марселю».

«В жизни слишком мало доброго и душевного»

— Как проходит ваш карантин, чем себя развлекаете?

— Как и все, пытаемся хоть как-то «выжить». Изоляция застала меня в Красной поляне. Чистый воздух, горы — единственное, что спасает. Конечно, и тут всё давно закрыто, всё запрещено, поэтому сидим в квартире. Выходим только чтобы подышать, доберёмся до магазина — и обратно.

— Как обстановка на улицах?

— Спокойно. Тут деревня, поэтому народу в принципе мало, все соблюдают карантин.

— Вы являетесь большим знатоком и ценителем чая. Какой предпочитаете сейчас?

— «Пуэр», как раз сегодня доставили.

— Таким необычным хобби могут похвастаться немногие…

— Пристрастился к нему случайно. Всё началось со свадьбы Дениса Глушакова в Ростове-на-Дону в 2009-м. На самом торжестве, разумеется, были другие напитки, но после мы поехали на концерт и познакомились с Бастой (рэпер Василий Вакуленко. — RT). Именно он начал просвещать меня на тему чаепития. И вот уже больше 10 лет увлекаюсь. Не могу назвать себя экспертом, но «километраж» набрал солидный.

— В таком случае расскажите, какой сорт чая подойдёт всем нам в нынешнем психологическом состоянии, когда нужно что-то тонизирующее, успокаивающее?

— Сложно сказать, потому что каждому подходит свой сорт, в зависимости от целей. Но конечно, учитывая обстоятельства, нужно что-то мощное, вроде «Пуэра». Я сам только такими и балуюсь. С ним можно подзабыть об окружающей реальности хотя бы на несколько часов. В то же время он придаёт энергии, поэтому перебарщивать не стоит, а то некуда её потом будет девать. Разве что перемыть всю посуду, переставить вещи, перестирать, перегладить, навести порядок в квартире.

— Во время самоизоляции многие задумываются о жизни, переосмысливают свои ценности. Происходит ли с вами нечто подобное?

— Нет, кардинально ничего не поменялось, мир не рухнул. Да, после завершения пандемии произойдёт корректировка жизни в целом. Но я стараюсь сохранить позитивный настрой и мышление. Нужно быть готовым к любым изменениям, подстраиваться под реалии, иначе ты не будешь двигаться в интересном для тебя направлении. Для этого нужны силы, это непросто, особенно, если сидишь на диване. Но ты сам себе хозяин. У меня есть желание постигать новое, и я точно не хочу стоять на месте. Есть много планов, которые буду стараться реализовывать.

«С удовольствием пригласим Сёмина принять участие в подкасте»

— Вы с журналистом Денисом Казанским являетесь ведущими достаточно успешного подкаста на YouTube. Удалось что-то записать впрок перед карантином?

— Нет. Обычно мы так не делаем, стараемся выкладывать видео по горячим следам, со свежими эмоциями.

— Ожидали ли вы, что подкаст станет настолько популярным?

— Конечно, нет, потому для меня это был новый опыт. Тогда я даже не знал, как работает Youtube, не представлял, будет ли такой формат интересен. Но потом начали поступать положительные отзывы, и я понял, что находимся на правильном пути, что попали в точку. Всё проанализировали и подошли к делу с душой. Ведь в жизни, как и на просторах интернета, слишком мало доброго и душевного. А в подкасте показана «кухня», которая обычно остаётся за пределами стандартных интервью, футболисты предстают перед аудиторией обычными людьми, со своими жизненными путями, приколами и промахами.

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— Как относитесь к негативным отзывам?

— Мы тщательно изучаем конструктивную критику, она заставляет нас работать над собой. Ведь интервьюером быть очень непросто. Получается, что сейчас я оказался по другую сторону, поэтому иногда чувствую себя немного не в своей тарелке. Конечно, Денис меня постоянно выручает. Но прогресс пусть и медленно, но идёт.

— Как вы пришли к тому, чтобы делать подкаст на YouTube?

— Это произошло спонтанно, можно сказать, так сошлись звёзды. Идею мне подали мои хорошие друзья из «Локомотива», потом всё само завертелось.

— Какой выпуск был самым ярким?

— Мне трудно выделять, логичнее спрашивать у зрителей. Каждый из наших гостей — многогранная личность, мы стараемся приглашать лидеров мнений, которые оставили след как в футболе, так и в жизни. Поэтому каждый выпуск был по-своему хорош. И с Дмитрием Тарасовым, и с Романом Широковым, и с Александром Кержаковым, и с Сергеем Овчинниковым. С некоторыми мы много лет не виделись, появился повод встретиться. Мне понравился выпуск с хоккеистом Дарюсом Каспарайтисом. Я многое узнал о нём.

— Не было мысли позвать Юрия Сёмина?

— Мы бы с удовольствием, но всё упирается во время. С такими мэтрами тренерского цеха было бы очень интересно поговорить, и Юрий Палыч — один из первых кандидатов. Он активно ведёт Instagram, идёт в ногу со временем. Поэтому обязательно его пригласим.

— Если бы можно было выбрать любого спортсмена, кого бы вы пригласили?

— Честно говоря, пока не думал. Список длинный. Идей много, стараемся работать в разных направлениях, приглашать гостей не только из мира футбола. Возможно, позвал бы кого-то из зарубежных звёзд, легионеров, которые провели в российском чемпионате много времени. Хочется послушать их истории.

— А как насчёт бывшего партнёра по «Олимпику» Дидье Дрогба?

— Почему бы и нет? Кстати, он мне недавно передавал привет через Андрея Аршавина и Алексея Смертина. Видимо до сих пор помнит, как на мой день рождения ел блинчики с икрой.

— Что это была за история?

—В России на день рождения принято проставляться. А во Франции, к сожалению, такой традиции нет. Но я подумал, что ребятам будет приятно, поэтому перед тренировкой принёс целую тарелку блинов, которые испекла мама. Объяснил, что у нас так положено. Всем настолько понравилось, что через 30 минут уже ничего не осталось. После занятия Дидье подходит ко мне и говорит: «Можешь мне отдельно такую тарелочку сделать?». Потом каждые две недели просил.

— Каким вы запомнили ивуарийца?

— Очень требовательный. Прежде всего, к самому себе, но и к партнёрам тоже. Конечно, это не всегда приятно, но в то же время подстёгивает. Понимая, что в команде есть такой человек, ты не останавливаешься на достигнутом, стремишься к большему. Именно такую роль он играл в «Олимпике».

— Было ли ощущение, что он звезда?

— Нет. Он пахал наравне со всеми. Просто получалось у него лучше. Конечно, Дидье был лидером команды, болельщики его боготворили. Но никакого налёта звёздности, он оставался требовательным в каждом матче.

— Не показалось ли вам, что африканские футболисты отличаются от остальных?

— У меня сложилось впечатление, что они очень целеустремлённые. Для многих единственный шанс вырваться, обеспечить лучшую жизнь своим семьям — это пахать и закрепиться в европейском футболе. Тяжёлое детство и жизнь в Африке играют свою роль. Кроме того, они очень рано выходят из зоны комфорта.

«Болельщика очень трудно заманить на стадион»

— Хватает ли у вас времени, чтобы следить за российским футболом?

— Конечно, стараюсь быть в курсе событий, но, честно говоря, больше смотрю английский. Стараюсь не упускать ни единого обзора. Конечно, в первую очередь интересны первые пять — шесть команд, особенно «Ливерпуль». Но битвы внизу турнирной таблицы не менее захватывающие.

— Чем вам импонируют мерсисайдцы?

— У команды всегда был характер. Собственно, именно он и привлёк меня. Слежу ещё со времён Стивена Джеррарда. Вообще мне больше интересна идея, а не результат.

— В РПЛ с идеями в наши дни похуже даже по сравнению с теми временами, когда играли вы?

— Да. Мне кажется, что в 2000-х сам футбол и игроки были поярче. Сейчас уровень мастерства упал из-за оттока больших мастеров, а сильных россиян слишком мало.

— Получается, отечественная школа выпускает мало талантливых игроков?

— Всё познаётся в сравнении. Не хочу никого обидеть, но раньше было больше ярких, молодых, заметных футболистов. Сейчас всё усреднено. Мало тех, кто творит на поле что-то действительно интересное. Есть борьба, но нет удовольствия от игры, только мучение. И это не может нравиться зрителям. Но мы работаем над зрелищностью, надеюсь, что скоро можно будет ожидать качественный скачок.

— Что может помочь нашему футболу?

— Работа в этом направлении ведётся, у нас уже есть система по развитию молодых игроков, скоро она начнёт приносить свои плоды. Надо наладить ситуацию в детском футболе, потому что всё идёт от фундамента. Кончено, ничего не получится без финансовых вливаний. И речь идёт не только о самом спорте, но и о менеджменте. Грамотное управление на всех уровнях играет важную роль. Это большой путь, где всё взаимосвязано. Этого тоже не хватает.

— Значит, необходимо воспитывать и спортивных менеджеров?

— Да, и делать это в реалиях нового мира, где правят деньги и зрительский интерес. Болельщика очень трудно заманить на стадион. Он хочет хочет видеть красивую картинку. Чтобы её обеспечить, нужны мозги.

— Вы сами не планируете пойти в эту сферу?

— Планирую. Именно для этого я недавно окончил школу менеджмента ФИФА. Хочется сделать что-то полезное. Очень много планов и идей на данную тему. Конечно, это делается не на коленке и не за пять минут. Но обучение прошло эффективно, получил большой объём знаний.

— «Локомотив» и «Зенит» неудачно выступили на групповом этапе Лиги чемпионов. Чего им не хватило?

— Трудно сказать. Существует совокупность факторов, которая не первый год тормозит наши команды и не даёт им продолжить путь весной. Для этого нужен опыт участия в по-настоящему конкурентных и напряжённых матчей, в которых мастерство футболистов будет расти как на дрожжах. Пока мы не можем соперничать с представителями большой пятёрки европейских чемпионатов.

— Но у «Зенита» есть опыт выступления в еврокубках. Да и группа у них была слабее. Почему же у них не получилось?

— Конечно, нужно находиться внутри команды, быть в курсе того, что думают официальные лица, тренеры, сами футболисты. Некорректно рассуждать о том, чего не знаешь. Наверное, не хватало глубины состава, ярких исполнителей, которые могли бы сделать результат.

— При этом в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» уверенно лидирует. На ваш взгляд, в нынешнем сезоне интрига умерла окончательно?

— Да, уже все всё понимают.

— Из-за пандемии коронавируса футбола нет. Чем вы восполняете этот пробел? Может быть, пересматриваете старые матчи или следите за чемпионатом Белоруссии?

— Нет, матчи не пересматриваю, потому что не хочется грустить. Просто стараюсь держаться, ведь ситуацию не исправишь. Классно, что есть чемпионат Белоруссии, главное, чтобы всё было безопасно. Конечно, футбол без зрителей — печальное зрелище, но выбора у нас нет. Ребята неплохо играют, стараются. По сравнению с моим временем у соседей уровень игры подрос, появились легионеры.