Геркус о словах Сёмина про урезание зарплат футболистов: выглядело это немного неуместно

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус высказал мнение о словах главного тренера команды Юрия Сёмина об урезании зарплат игроков из-за пандемии коронавируса.

«Не выйдут ли эти слова боком Сёмину? Посыл не поняли очень многие. Выглядело это немного неуместно. Ничего плохого там глобально сказано не было, но сам факт высказывания… Что ж, у Юрия Палыча бывает. К сожалению, он позволяет себе иногда перейти границы корпоративной этики и высказаться публично», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что каждый имеет право высказывать свою точку зрения.

«Всё-таки страница уже перевёрнута. Слава богу, клуб и футболисты договорились», — добавил функционер.

В своей авторской колонке Сёмин высказал мнение о предвзятом отношении общественности к сокращению зарплат футболистов во время эпидемии коронавируса. На следующий день после публикации клуб объявил о достижении договорённости с игроками об урезании зарплат.

Ранее сообщалось, что Сёмин не стал комментировать слова Фарфана о сокращении зарплаты.