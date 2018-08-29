ЦСКА объявил о подписании нового контракта с Акинфеевым

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Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с голкипером Игорем Акинфеевым.
ЦСКА объявил о подписании нового контракта с Акинфеевым
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Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 32-летним вратарём рассчитано до конца сезона-2021/22.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основную команду он дебютировал в 2003 году и с тех пор принял участие в 571 матче.

В составе армейцев он по шесть раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, семь раз выигрывал Суперкубок. В сезоне-2004/05 вместе с командой Акинфеев завоевал Кубок УЕФА.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов Акинфеева на матчи со сборными Турции и Чехии.

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