ЦСКА объявил о подписании нового контракта с Акинфеевым

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с голкипером Игорем Акинфеевым.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 32-летним вратарём рассчитано до конца сезона-2021/22.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основную команду он дебютировал в 2003 году и с тех пор принял участие в 571 матче.

В составе армейцев он по шесть раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, семь раз выигрывал Суперкубок. В сезоне-2004/05 вместе с командой Акинфеев завоевал Кубок УЕФА.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов Акинфеева на матчи со сборными Турции и Чехии.