СМИ: Во Франции рассматривают несколько вариантов итоговой турнирной таблицы

Существуют три варианта, по которым будут распределяться еврокубковые места в Лиге 1, а также команды, которые покинут элитный дивизион чемпионата Франции по футболу.

Об этом сообщается в Twitter Actu Foot со ссылкой на RMC Sport. Согласно информации источника, места в турнирной таблице могут быть распределены либо по текущему состоянию, либо по среднему количеству заработанных очков за матч, либо по итогам первого круга соревнования.

В любом из трёх вариантов чемпионом страны станет ПСЖ, вторую прямую путёвку в Лигу чемпионов получит «Марсель», а в квалификации Лиги чемпионов сыграет «Ренн». Различия касаются лишь путёвок в Лигу Европы и мест в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что чемпионат Франции не будет доигран из-за коронавируса.