«Внушительные» доказательства: как США обосновывают обвинения в адрес Китая по поводу COVID-19

По словам госсекретаря США Майка Помпео, у Вашингтона есть «внушительные доказательства», указывающие на то, что источник пандемии коронавируса — это лаборатория в китайском городе Ухань. Ранее СМИ сообщили о досье, подготовленном западными спецслужбами, согласно которому власти Китая якобы намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране. При этом никаких доказательств существования такого документа не приводится. В Госдуме подобные заявления Вашингтона назвали политизированными. Эксперты считают, что США пытаются назначить виновных в ситуации, с которой не справляется американская система здравоохранения.

В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сообщил в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майк Помпео.

«Существуют внушительные доказательства того, что всё началось именно там», — сказал он в эфире передачи «This Week» на канале ABC. При этом Помпео, хоть и резко критиковал действия Китая, отказался уточнить, полагает ли он, что вирус был намерено выпущен на свободу.

По словам госсекретаря, многие эксперты считают, что вирус имеет искусственное происхождение, однако добавил, что осведомлен о мнении ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении COVID-19.

Своё заявление Помпео сделал на следующий день после того, как в западных СМИ был опубликован некий доклад, приписываемый разведывательной коалиции The Five Eyes (FVEY — англоязычный разведывательный альянс, включающий Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США. — RT). В документе говорилось о том, что власти Китая якобы скрывали и уничтожали данные об эпидемии.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявления о виновности Китая в распространении коронавируса политизированными.

«Китай не является сообщником коронавируса, он первым пострадал от COVID-19. Все заявления о лабораторной природе инфекции — не более, чем домыслы», — подчеркнул политик.

По его словам, публикация в западной прессе итогов расследования союза The Five Eyes с указанием на то, что Пекин замалчивал данные о коронавирусе, — «это часть политизированной антикитайской кампании, развязанной на Западе».

Слуцкий подчеркнул, что Пекин открыто сотрудничает со всем международным сообществом, предоставляя не только данные по COVID-19, но и оказывая разным странам реальную медицинскую помощь.

Разведывательный «слив»

Напомним, 2 мая в австралийской газете The Daily Telegraph был опубликован материал, в котором говорилось, что Китай якобы намеренно скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса COVID-19 в стране. В своей статье журналисты издания ссылались на некий доклад так называемого разведывательного союза The Five Eyes, который оказался в их распоряжении.

Опираясь на выводы, якобы сделанные разведсообществом, газета утверждает, что власти КНР якобы замалчивали информацию о вирусе, уничтожали доказательства его искусственного происхождения в лабораториях и отказывались предоставлять другим странам образцы биоматериалов, необходимые для создания вакцины.

Также, по словам составителей доклада, Пекин якобы имел доказательства передачи нового коронавируса от человека к человеку ещё в начале декабря 2019 года, но отрицал этот факт вплоть до 20 января 2020 года.

Кроме того австралийская газета в своём изложении событий с распространением болезни повторила расхожее утверждение о том, что коронавирус нового типа COVID-19 якобы имеет искусственное происхождение, а его источником является Уханьский институт вирусологии.

Однако все рассуждения The Daily Telegraph о «виновности» Китая в распространении коронавируса ни что иное, как «информационный слив»: документ, оказавшийся в распоряжении журналистов, был получен изданием по неофициальным каналам, удостовериться в его подлинности не представляется возможным. В материале газеты не содержится ни ссылок на оригинальный документ, ни даже снимков его страниц.

Комментируя публикацию австралийского СМИ, Леонид Слуцкий заявил, что подобные «вбросы» призваны отвлечь внимание населения от неспособности американского здравоохранения справиться с распространением болезни.

«Все заявления о лабораторном происхождении вируса — не более чем домыслы. Все обвинения Пекина нацелены на снятие ответственности за проблемы в системе здравоохранения западных стран, в частности, в США. Поиск внешнего врага для отвлекающего манёвра — весьма циничный и, к сожалению, традиционный приём для Вашингтона и его сателлитов», — заявил Слуцкий.

С такой оценкой публикации согласен и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Появление подобных «досье» в западных СМИ частично связано с попыткой снять ответственность за неготовность системы здравоохранения США к пандемии, но главная причина — назвать виноватого и обозначить его источником потенциальных угроз для Запада», — подчеркнул эксперт.

Бездоказательный повод

Необоснованные обвинения в адрес Китая распространяют не только англоязычные СМИ, но и сам глава Белого дома. Трамп уже не раз заявлял, что КНР несёт ответственность за распространение эпидемии, и вновь повторил это 30 апреля во время общения с журналистами.

В ответ на вопрос репортёра Fox News есть ли у Трампа какая-либо информация, которая убедила его в том, что источник пандемии — Уханьский институт вирусологии, президент ответил: «Да, есть». Но вдаваться в дальнейшие объяснения не стал, однако высказал предположение, что Пекин располагал информацией о вирусе и при этом скрывал данные об эпидемии.

В тот же день, 30 апреля, на сайте Офиса директора Нацразведки США появилось заявление и. о. директора Ричарда Гренелла, в котором он подтвердил информацию, что американские спецслужбы ведут расследование сообщений о том, что причиной распространения коронавируса мог стать инцидент в одной из лабораторий института в Ухани.

При этом Гренелл подчеркнул, что разведка США не считает коронавирус COVID-19 рукотворным или полученным в результате генетических манипуляций.

Несмотря на это, телеканал Fox News в ходе освещения доклада, приписываемого союзу The Five Eyes, заявил, что его данные якобы подтверждают представители американской разведки.

Кроме того, ссылаясь на слова некоего «высокопоставленного представителя спецслужб», Fox News сообщил, что большинство из 17 разведагентств США склоняются к тому, что вирус имеет именно лабораторное происхождение. Вместе с тем «высокопоставленный источник» отметил, что некоторые службы не готовы подтвердить такой вывод без наличия прямых и безоговорочных доказательств, которых пока в распоряжении США нет.

Подобная информация распространяется через неофициальные источники, потому что является бездоказательным поводом для политических нападок на КНР, отметил Владимир Брутер.

«Западные спецслужбы после политического заказа попросту сформировали фактическую базу. На самом деле у них не было никаких оснований, доказательств или материалов. Обвинения может обосновать только международное расследование, о чем, собственно, ранее говорил Сергей Лавров. Глава МИД России заявил, что как только закончится эпидемия, ВОЗ должна приступить к подробному исследованию, чтобы определить рукотворный этот вирус или нет», — заключил политолог.