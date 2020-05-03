Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».

«Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая делала всё, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, и некоторые доступны публично», — сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью ABC.

Он также отметил, что китайские власти в этой ситуации «делали всё, что делает авторитарный режим».

«Это классические коммунистические усилия по дезинформации», — сказал Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что всех виновных в этой ситуации привлекут к ответственности.

NEW: Secretary of State Mike Pompeo tells @MarthaRaddatz China “did all that it could to make sure the world didn’t learn in a timely fashion” about COVID-19.



"It was a classic communist disinformation effort," he adds and they will be held "accountable." https://t.co/ADn28E1wPhpic.twitter.com/5KvHPy2eZw — ABC News Politics (@ABCPolitics) May 3, 2020

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай мог остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, однако этого не сделал.

По сообщениям СМИ, спецслужбы Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании подозревают китайское правительство в сокрытии и уничтожении данных о коронавирусе.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкисна, в США выявлено 1 134 058 случаев коронавируса, 66 385 человек умерли, 175 382 выздоровели.