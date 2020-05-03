Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
  • Reuters

«Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая делала всё, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, и некоторые доступны публично», — сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью ABC.

Он также отметил, что китайские власти в этой ситуации «делали всё, что делает авторитарный режим».

«Это классические коммунистические усилия по дезинформации», — сказал Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что всех виновных в этой ситуации привлекут к ответственности.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай мог остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, однако этого не сделал.

По сообщениям СМИ, спецслужбы Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании подозревают китайское правительство в сокрытии и уничтожении данных о коронавирусе.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкисна, в США выявлено 1 134 058 случаев коронавируса, 66 385 человек умерли, 175 382 выздоровели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить