СМИ: Западные спецслужбы обвинили КНР в сокрытии данных о COVID-19

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Спецслужбы нескольких стран подозревают китайское правительство в сокрытии и уничтожении данных о коронавирусе.

Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничное досье, составленное спецслужбами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании.

Отмечается, что, согласно документу, власти КНР заставляли молчать врачей и уничтожали биоматериал.

Также китайское правительство предпринимало действия по цензурированию новостей.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американская сторона только пару дней назад получила от Китая образец коронавируса.

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