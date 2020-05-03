СМИ: Западные спецслужбы обвинили КНР в сокрытии данных о COVID-19
Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничное досье, составленное спецслужбами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании.
Отмечается, что, согласно документу, власти КНР заставляли молчать врачей и уничтожали биоматериал.
Также китайское правительство предпринимало действия по цензурированию новостей.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американская сторона только пару дней назад получила от Китая образец коронавируса.