Трамп считает, что Китай мог остановить распространение коронавируса

Китай мог остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, однако этого не сделал. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Его (вирус. — RT) можно было остановить, он ведь вышел из Китая», приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп уточнил, что Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.



«Мы подписали торговую сделку. Но это теперь вторично по сравнению с тем, что происходит с вирусом. Эта ситуация неприемлема», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах.