Трамп не сожалеет, что называл коронавирус китайским

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не жалеет, что называл коронавирусную инфекцию COVID-19, появившуюся в Ухани, «китайским вирусом».

«Я не жалею об этом. Но они обвинили нас в том, что мы сделали это через наших военных, что мы сделали это намеренно. Что это вообще такое?» — сказал Трамп.

По его словам, «вирусы называют по тому месту, откуда они распространяются».

Он отметил, что не сожалеет, что назвал его китайским.

13 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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