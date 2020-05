«Приводят к быстрейшей стабилизации состояния»: учёные подтвердили лечебный эффект антикоагулянтов в борьбе с COVID-19

Американские медики утверждают, что антикоагулянты (препараты, снижающие свёртываемость крови) могут улучшить состояние здоровья пациентов с COVID-19. У большого числа госпитализированных с этим заболеванием часто появляются угрожающие жизни тромбы, а антикоагулянты помогают предотвратить их возникновение и снижают риск таких осложнений, как сердечный приступ, инсульт и лёгочная эмболия. С этой точкой зрения согласны и российские учёные. По словам академика РАН Армаиса Камалова, подобная терапия действительно эффективна и позволяет предотвращать, в частности, опасные изменения лёгочной ткани.

Исследователи из Медицинского центра и больницы Mount Sinai (США) заявили, что лечение с помощью разжижающих кровь препаратов — антикоагулянтов (угнетают активность свёртывающей системы крови) — может повысить шансы на выживание пациентов, госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщается в Journal of the American College of Cardiology.

Авторы работы изучили истории болезни 2773 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией в период с 14 марта по 11 апреля 2020 года. Анализ этих медицинских случаев показал, что у тех, кто получал разжижающие кровь препараты, значительно улучшалось самочувствие как в отделении реанимации, так и вне его.

Антикоагулянтная терапия оказала особенно эффективное действие на тяжёлых пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Когда лечение разжижающими кровь препаратами не проводилось, погибли 62,7% от общего числа пациентов на ИВЛ. Однако с применением таких лекарств летальность в этой группе заболевших снизилась до 29.1%.

«Исследование показывает, что пероральное, подкожное или внутривенное введение антикоагулянтов может играть важную роль в лечении пациентов с COVID-19, а также предотвращать возможный связанный с коронавирусом летальный исход, в том числе вследствие инфаркта, инсульта и лёгочной эмболии», — говорит один из авторов работы, директор Института кардиологии при больнице Mount Sinai Валентин Фастер.

При этом, по мнению доктора Фастера, возможность использования антикоагулянтов следует рассматривать в индивидуальном порядке, так как подобные препараты способны вызывать осложнения в виде кровотечений.

Также по теме «Мы столкнулись с новым явлением»: врач рассказала о работе COVID-госпиталя Люди по-разному переносят COVID-19 из-за индивидуальных проблем со здоровьем, а не по причине непредсказуемости вируса. Об этом в...

«Мы надеемся, что выводы о связи антикоагулянтной терапии с более высоким процентом выживания подтвердятся в будущих исследованиях. Мы продолжим анализ данных о пациентах с коронавирусом, чтобы внести вклад в мировые усилия по поиску эффективного лечения», — отметил президент и директор больницы Mount Sinai Дэвид Райх.

Российские медики также считают использование разжижающих кровь препаратов крайне эффективным средством лечения пациентов с COVID-19. Об этом в беседе с RT сообщил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН Армаис Камалов.