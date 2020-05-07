«Приводят к быстрейшей стабилизации состояния»: учёные подтвердили лечебный эффект антикоагулянтов в борьбе с COVID-19
- Reuters
- © Gonzalo Fuentes
Исследователи из Медицинского центра и больницы Mount Sinai (США) заявили, что лечение с помощью разжижающих кровь препаратов — антикоагулянтов (угнетают активность свёртывающей системы крови) — может повысить шансы на выживание пациентов, госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщается в Journal of the American College of Cardiology.
Авторы работы изучили истории болезни 2773 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией в период с 14 марта по 11 апреля 2020 года. Анализ этих медицинских случаев показал, что у тех, кто получал разжижающие кровь препараты, значительно улучшалось самочувствие как в отделении реанимации, так и вне его.
Антикоагулянтная терапия оказала особенно эффективное действие на тяжёлых пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Когда лечение разжижающими кровь препаратами не проводилось, погибли 62,7% от общего числа пациентов на ИВЛ. Однако с применением таких лекарств летальность в этой группе заболевших снизилась до 29.1%.
«Исследование показывает, что пероральное, подкожное или внутривенное введение антикоагулянтов может играть важную роль в лечении пациентов с COVID-19, а также предотвращать возможный связанный с коронавирусом летальный исход, в том числе вследствие инфаркта, инсульта и лёгочной эмболии», — говорит один из авторов работы, директор Института кардиологии при больнице Mount Sinai Валентин Фастер.
При этом, по мнению доктора Фастера, возможность использования антикоагулянтов следует рассматривать в индивидуальном порядке, так как подобные препараты способны вызывать осложнения в виде кровотечений.
«Мы надеемся, что выводы о связи антикоагулянтной терапии с более высоким процентом выживания подтвердятся в будущих исследованиях. Мы продолжим анализ данных о пациентах с коронавирусом, чтобы внести вклад в мировые усилия по поиску эффективного лечения», — отметил президент и директор больницы Mount Sinai Дэвид Райх.
Российские медики также считают использование разжижающих кровь препаратов крайне эффективным средством лечения пациентов с COVID-19. Об этом в беседе с RT сообщил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН Армаис Камалов.
«Очень многим пациентам с коронавирусной инфекцией требуется терапия, направленная на разжижение крови. Антикоагулянтная терапия нужна тем, кто попадает в стационар, она направлена на недопущение образования тромбов. Наши данные свидетельствуют, что важно своевременно назначать эту терапию, чтобы не произошёл, например, тромбоз мелких артерий. Разжижающие кровь препараты улучшают микроциркуляцию, приводят к быстрейшей стабилизации состояния пациента, предотвращают опасные изменения в лёгочной ткани», ― пояснил академик Камалов.